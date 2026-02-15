Bắt kẻ đột nhập cửa hàng trộm hơn 50 điện thoại ở TPHCM

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thông Tây Hội truy xét, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp số lượng lớn điện thoại di động.

Lê Trần Đức Anh đột nhập cửa hàng, trộm 51 điện thoại (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 14/2, Công an phường Thông Tây Hội nhận được trình báo của ông V.V.C. (SN 1980) về việc cửa hàng điện thoại di động của ông tại đường Lê Văn Thọ bị kẻ gian cắt khóa đột nhập. Kẻ trộm lấy đi 51 điện thoại di động các loại và nhiều tài sản giá trị khác, với tổng giá trị ước tính hơn 100 triệu đồng.

Sau 3 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thông Tây Hội đã bắt giữ Lê Trần Đức Anh (SN 1998, ngụ TPHCM) khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một khách sạn trên quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh).

Bước đầu, Đức Anh khai có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Anh ta thường xuyên nghiên cứu trên mạng xã hội để tìm các khu vực có nhiều cửa hàng điện thoại, sau đó lợi dụng đêm khuya vắng người để gây án.

Trước khi thực hiện vụ trộm tại cửa hàng điện thoại trên, đối tượng đã tiếp cận một số cửa hàng khác, nhưng không thực hiện được do cửa khóa nhiều lớp.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, việc nhanh chóng khám phá, bắt giữ đối tượng trộm chuyên nghiệp trong thời gian ngắn đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho người dân, đặc biệt trong dịp Tết khi nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh còn đóng cửa hoặc hoạt động chưa ổn định.

Công an TPHCM đề nghị các hộ kinh doanh và người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong công tác bảo vệ tài sản. Các cửa hàng cần trang bị khóa chống cắt, khóa nhiều lớp, hệ thống camera giám sát, thiết bị báo động.