Tạm cấm lưu thông qua cầu sông Lô ở Phú Thọ

Tối 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Sở Xây dựng Phú Thọ đã có thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu sông Lô (xã Sông Lô, Phú Thọ) do hư hỏng cọc khoan nhồi trụ T3.

Theo đó, Phú Thọ cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu sông Lô, bắt đầu từ 13h30 ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Cầu sông Lô (Ảnh: Nông nghiệp-Môi trường).

Người và các phương tiện lưu thông qua cầu sông Lô được hướng dẫn di chuyển theo hai hướng.

Hướng thứ nhất, từ trung tâm xã Đoan Hùng đi các xã Hùng Sơn, Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang sẽ đi qua cầu Kim Xuyên. Cụ thể, phương tiện đi trên quốc lộ 2 đến km99+800 quốc lộ 2 thì rẽ trái vào đường dẫn cầu Kim Xuyên và đi qua cầu Kim Xuyên để tới tỉnh Tuyên Quang và ngược lại.

Hướng thứ hai (từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang qua cầu An Hòa): Phương tiện đi trên quốc lộ 2 đến km123+800 quốc lộ 2 thì rẽ vào đường tỉnh 186, tiếp tục di chuyển qua cầu An Hòa và ngược lại.

Cầu sông Lô được khởi công xây dựng tháng 8/2010, khánh thành tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.