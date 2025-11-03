Cấm ô tô qua cầu Sông Lô ở Phú Thọ

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa ra thông báo cấm ô tô lưu thông qua cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) và chỉ cho phép mô tô 2-3 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu này.

Các phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô với tốc độ không quá 20km/h và không được dừng, đỗ trên cầu.

Cầu Sông Lô được đưa vào sử dụng từ năm 2015 (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Trong thời gian cấm, các phương tiện di chuyển theo hai hướng. Thứ nhất (từ trung tâm xã Đoan Hùng đi các xã Hồng Sơn, Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang qua cầu Kim Xuyên): Phương tiện đi trên quốc lộ 2 đến km99+800 quốc lộ 2 rẽ trái vào đường dẫn cầu Kim Xuyên, rồi tiếp tục di chuyển qua cầu Kim Xuyên để tới tỉnh Tuyên Quang và ngược lại.

Hướng thứ hai (từ tỉnh Phú Thọ đi Tuyên Quang qua cầu An Hòa): Phương tiện đi trên quốc lộ 2 đến km123+800 rẽ vào đường tỉnh 186 rồi tiếp tục di chuyển qua cầu An Hòa và ngược lại.

Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ được giao chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ điều chỉnh lại các biển báo phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Đoan Hùng sẽ phối hợp tổ chức hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô bảo đảm an toàn.

Như Dân trí thông tin, hôm 30/10 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác thực địa và chỉ đạo xử lý sự cố hư hỏng trụ cầu Sông Lô.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đánh giá hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô là sự cố nghiêm trọng (Ảnh: Ngọc Kiên).

Ông Ngọc nhấn mạnh đây là sự cố nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể mức độ hư hại ở tất cả các trụ cầu cũng như chất lượng công trình.

Sở Xây dựng được giao mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về cầu đường và tổ chức hội thảo nhằm làm rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, khắc phục sự cố.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng tháng 8/2010, khánh thành vào tháng 3/2015. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m.