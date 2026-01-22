Các đại biểu Đại hội XIV của Đảng trong ngày bầu nhân sự khóa mới

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục phiên làm việc với nội dung liên quan công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong ảnh là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, tới dự Đại hội.

Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong ảnh là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (bên trái) cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tới dự Đại hội. Trong phiên làm việc ngày 22/1, các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long (bên trái) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái (giữa) cùng các đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường trò chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội XIV của Đảng. Trong ngày làm việc thứ tư, Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh.

Theo chương trình điều chỉnh mới nhất, Đại hội XIV của Đảng sẽ rút ngắn 1,5 ngày so với kế hoạch. Sáng mai (23/1), đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Chiều cùng ngày, Đại hội họp phiên bế mạc.