U23 Hàn Quốc mổ xẻ thất bại trước U23 Việt Nam, chờ tái ngộ ở Asiad

Tờ Osen hôm qua (14/2) đưa tin: “Đánh giá khách quan, màn trình diễn của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia là thất bại. Ở bán kết, U23 Hàn Quốc thua đội bóng nhỏ hơn họ 2 tuổi đến từ Nhật Bản”.

Tiền vệ Lê Văn Thuận (10) có thể tái ngộ U23 Hàn Quốc tại Asiad (Ảnh: AFC).

“Và ở trận tranh hạng ba, U23 Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này chịu thất bại trước U23 Việt Nam. Vấn đề không chỉ ở kết quả, mà còn nằm ở lối chơi. Sự thiếu tổ chức và rối loạn chiến thuật của U23 Hàn Quốc là điều rất khó giải thích”, tờ Osen thông tin thêm.

Cũng theo tờ báo này, việc đội tuyển U23 Hàn Quốc thi đấu yếu kém dưới thời HLV Lee Min Sung không phải là hiện tượng nhất thời. Dù vậy, ông Lee Min Sung không có ý định từ chức sau giải U23 châu Á 2026.

Về phía KFA, họ cũng chưa có ý định sa thải HLV Lee Min Sung. Vị HLV này được KFA cho thêm một cơ hội nữa, ở Asiad lần thứ 20, diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 năm nay, tại Aichi (Nhật Bản).

U23 Hàn Quốc thua U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

16 đội tham dự nội dung bóng đá nam của Asiad 20, cũng chính là 16 cái tên vừa góp mặt tại giải U23 châu Á hồi tháng 1. Do nội dung bóng đá nam của Asiad 20 vẫn chưa bốc thăm, nên về lý thuyết đội tuyển U23 Việt Nam có thể tái ngộ U23 Hàn Quốc ở Á vận hội trên đất Nhật Bản.

Tờ Osen hé lộ: “KFA cho biết HLV Lee Min Sung đã trình bày tầm nhìn của ông ấy tại cuộc họp của Ủy ban tăng cường sức mạnh các đội tuyển quốc gia. Tầm nhìn này nêu chi tiết công tác chuẩn bị cho Asiad 20, kế hoạch cho từng trận đấu, có phân tích dữ liệu về đội tuyển U23 Hàn Quốc và các đối thủ”.

“Quá trình này tập trung vào việc xây dựng và đánh giá đội hình, hướng đến mục tiêu giành huy chương Asiad. Ông Lee Min Sung cũng trình bày kế hoạch chi tiết, để giúp đội tuyển U23 Hàn Quốc tập trung hơn, được tổ chức tốt hơn”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Osen.

Đặt trường hợp đội tuyển U23 Hàn Quốc tái ngộ U23 Việt Nam tại Asiad, sẽ có nhiều gương mặt cũ tái ngộ nhau. Cho dù VFF đã quyết định cử lứa U21 tham gia đại hội thể thao này, đội hình của U21 Việt Nam ở Asiad năm nay vẫn có những gương mặt từng đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á.

Những cầu thủ này có thủ môn Cao Văn Bình, các tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận và tiền đạo Nguyễn Lê Phát.