Sinh viên đi làm xuyên Tết kiếm 5-8 triệu đồng thay vì về nhà đoàn tụ

Tại một cửa hàng cà phê ở trung tâm Nghệ An, Nguyễn Lê Vy (20 tuổi), sinh viên năm thứ hai ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Vinh và Nguyễn Ngọc Diệp (18 tuổi), sinh viên Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng cùng ở lại làm việc xuyên Tết.

Mỗi người có một lý do khác nhau để quyết định không về nhà đón Tết cùng bố mẹ.

Sáng 27 Tết trùng với ngày lễ Tình nhân, quán cà phê nơi Diệp và Vy làm việc đông hơn ngày thường. Đây cũng là ngày đầu tiên trong 9 ngày làm việc xuyên Tết của hai nữ sinh viên với mức lương gấp 3 lần, từ 24.000 đồng/giờ lên 72.000 đồng/giờ.

Diệp và Vy được hưởng mức lương này cho đến hết ngày mùng 6 Tết.

Nguyễn Lê Vy làm việc ở quầy pha chế một quán cà phê (Ảnh: Kiều Yên).

Ngày làm việc của họ bắt đầu từ 6h30 sáng đến 15h chiều. Họ sẽ đổi ca luân phiên xuống ca hai, thời gian 15h chiều đến 23h đêm. Với 8 tiếng làm việc liên tục, số tiền họ nhận được là 576.000 đồng/ngày. Nếu làm đủ 9 ngày Tết, mỗi người có hơn 5.000.000 đồng.

Theo kinh nghiệm của các nhân viên khác, thời điểm đông khách nhất trong dịp Tết thường là sau 9h sáng và sau 19h tối. Nếu khung giờ nào thiếu nhân sự, Diệp và Vy có thể được sắp xếp làm thêm để hỗ trợ quán, đồng nghĩa tăng thêm thu nhập.

Diệp chia sẻ, quyết định không về nhà dịp Tết năm nay của em xuất phát từ cả lý do tài chính lẫn cá nhân. Diệp có bố là công an, mẹ là y tá, nên ngày Tết, nếu các gia đình khác đoàn tụ bên nhau thì nhà Diệp cả bố lẫn mẹ đều đi trực.

“Năm nay em cũng lớn rồi, cũng tranh thủ thời gian này để kiếm thêm thu nhập, đồng thời thử thách bản thân”, Diệp tâm sự.

Trong khi đó, Vy lại không muốn về nhà vì những lý do riêng. Mặc dù gia đình không đồng tình nhưng Vy vẫn quyết định làm theo ý mình.

“Em đã cân nhắc khá kỹ chứ không phải lựa chọn bộc phát. Thứ nhất là em không thực sự cảm thấy thoải mái khi về nhà, ở đây một mình giúp em dễ chịu và chủ động hơn. Thứ hai, việc ở lại thành phố dịp Tết cho phép em tiếp tục đi làm, có thêm thu nhập mà công việc khá thuận lợi”, Vy cho hay.

Chạnh lòng, tủi thân và cảm xúc hỗn độn là những gì mà Diệp và Vy cùng cảm thấy khi nhìn bạn bè chuẩn bị đồ đạc về quê, đăng những bức ảnh sum họp cùng gia đình bên mâm cơm Tết lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Vy không ân hận vì em ưu tiên kiếm tiền và sự thoải mái cho bản thân hơn.

Với Diệp, tưởng tượng về đêm Giao thừa không ở nhà khiến lòng nôn nao. Mẹ Diệp buồn vì con gái không về nhưng tôn trọng lựa chọn của con, chỉ dặn con giữ gìn sức khoẻ.

Nữ sinh năm nhất xem đây là một trải nghiệm quý giá, cũng là cơ hội để bản thân trưởng thành và tự lập hơn, biết trân trọng gia đình mình hơn.

Nguyễn Ngọc Diệp cảm thấy chạnh lòng khi bạn bè về quê đón Tết nhưng cô xem đây là một cơ hội trưởng thành (Ảnh: Kiều Yên).

Ngoài ra, một thử thách khác mà hai nữ sinh phải đối mặt khi làm việc xuyên Tết là vấn đề sức khỏe. Ngày Tết quán đông, áp lực từ khách hàng cũng lớn hơn, cường độ làm việc cao khiến cơ thể dễ mệt mỏi và khó đảm bảo thể trạng tốt như ngày thường.

Khác với Diệp và Vy, Nguyễn Mạnh Lân, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đã về quê nghỉ Tết được gần 1 tuần và quay trở lại Hà Nội vào sáng 14/2 để làm việc.

Lân nhận phục vụ bàn tại một nhà hàng, được trả công 700.000 đồng/ngày. Em sẽ làm từ nay cho đến hết mùng 3 Tết.

“Đây là năm thứ hai em ở lại Hà Nội làm việc xuyên Tết. Năm ngoái, đêm Giao thừa, ngoài tiền công chủ nhà hàng trả, em còn được khách bo thêm khá nhiều. Chỉ một dịp Tết em kiếm được gần 8.000.000 đồng, đủ để đóng học phí kỳ II”, Lân nói.

Lân cho biết quen nhiều sinh viên đi làm thêm dịp Tết. Em cũng có 2 người bạn cùng quê ở lại Hà Nội đi làm. Theo Lân, thời gian nghỉ Tết quá dài, Tết cũng không còn vui như ngày nhỏ, các vùng quê đã đô thị hoá nên không còn giữ nếp ăn Tết như xưa. Những điều này khiến nhiều sinh viên thích đi làm hơn ở nhà dù không có áp lực kinh tế.

Riêng Lân mồ côi bố nên việc đi làm còn là nhu cầu thiết thực của em. Nam sinh viên thẳng thắn, em vẫn chọn đi làm kiếm tiền ngày Tết thay vì về quê chơi 2 tuần.

“Việc đoàn tụ gia đình ngày Tết rất ý nghĩa, nhưng ngày nay, sinh viên xa nhà vẫn gặp bố mẹ hàng ngày qua zalo, điện thoại rồi, không nhất thiết cứ phải ở nhà vào dịp này", nam sinh trường Công nghiệp Hà Nội chia sẻ.

Hơn nữa, theo Lân, các trường đại học thường nghỉ Tết dài, trung bình là 2 tuần, nên nam sinh nghĩ ở nhà với bố mẹ vài ngày là đủ.

"Nếu Tết là thời gian lý tưởng cho việc kiếm tiền, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống thì không nên bỏ qua cơ hội”, Lân nêu quan điểm.