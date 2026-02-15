20 năm ăn Tết xa nhà và câu chuyện của cảnh vệ những ngày "đoàn viên"

Cảnh vệ - lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, hoạt động trong thầm lặng nhưng giữ vai trò then chốt trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, các mục tiêu trọng yếu của quốc gia.

Không phô trương, không xuất hiện ồn ào trước công chúng, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, đặt sự an toàn của đối tượng cảnh vệ lên trên hết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, báo Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an, để hiểu rõ hơn về những đặc thù của "nghề" Cảnh vệ và những câu chuyện "đằng sau sân khấu".

- Bộ Tư lệnh cảnh vệ là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ sang thăm và làm việc tại Việt Nam; các sự kiện đặc biệt do Đảng, Nhà nước tổ chức. Dù ngày thường hay trong dịp Tết, tính chất đặc thù nhiệm vụ của đơn vị không thay đổi, nhưng cường độ và áp lực công việc của cán bộ chiến sĩ sẽ tăng cao.

Cụ thể, lịch hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dày đặc, diễn ra trên địa bàn cả nước để chỉ đạo các mặt công tác, thăm hỏi, động viên, chúc Tết nhân dân…, trong đó có nhiều chương trình công tác đột xuất đòi hỏi lực lượng cảnh vệ phải luôn sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ.

Bên cạnh đó, địa bàn bảo vệ của đơn vị trải rộng và luôn là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và các mục tiêu trọng yếu 24/24h; đồng thời đảm bảo ứng trực, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ và xử lý tình huống đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ trong bất kỳ điều kiện, thời gian nào.

- Do yêu cầu nhiều nhiệm vụ, tại một số vị trí công tác, nhiều cán bộ chiến sĩ ít có dịp được sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết, nhất là số sĩ quan bảo vệ tiếp cận các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.

Với yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ 24/24h, nên việc đón Tết xa nhà không còn là điều xa lạ đối với sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

Không có khái niệm nghỉ Tết, sĩ quan tiếp cận chỉ cảm nhận được không khí Tết thông qua lịch hoạt động nhiều hơn, dày hơn của đối tượng cảnh vệ. Thực tế, trong những ngày cuối năm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm việc tại nhiều địa phương trong cả nước để kịp thời chỉ đạo, điều hành công việc; chăm lo, thăm hỏi, chúc tết nhân dân. Theo đó, cường độ làm việc của sĩ quan bảo vệ tiếp cận sẽ cao hơn.

Trong dịp Tết, một số đối tượng cảnh vệ về quê ăn Tết cùng gia đình. Theo đó, sĩ quan bảo vệ tiếp cận cũng sẽ ăn Tết tại quê hương của đối tượng cảnh vệ. Đã có sĩ quan bảo vệ tiếp cận 20 năm liên tục không được ăn Tết cùng gia đình. Không chỉ khác về văn hóa vùng miền, sự khác biệt về khẩu vị ẩm thực cũng là một trong những thử thách thú vị của sĩ quan tiếp cận.

Khi Tết đến xuân về, mọi người Việt đều hướng về gia đình với mong muốn được đoàn viên, sum họp. Song, với nhiều sĩ quan Cảnh vệ, điều mong muốn tưởng chừng như rất đơn giản đó lại khó có thể thực hiện. Họ vui vẻ “ăn Tết” cùng người thân qua những tấm hình, những cuộc điện thoại ngắn ngủi.

Để động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các anh em; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết.

Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các đơn vị cũng bố trí chia ca, chia đợt trực Tết đảm bảo quân số ứng trực sẵn sàng khi có nhiệm vụ và xử lý các tình huống đột xuất, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ.

Tại một số đơn vị đông quân như các Trung đoàn, đơn vị cũng tổ chức gói bánh chưng, ăn Tết sớm trước khi vào đợt trực, tạo không khí ấm áp cho cán bộ chiến sĩ, nhất là số chiến sĩ trẻ, chiến sĩ nghĩa vụ.

Đêm giao thừa và trong các ngày trực Tết, trực tiếp lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Đoàn Thanh niên tổ chức thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ trực Tết tại các đơn vị cơ sở đoàn và tổ chức thăm tặng quà động viên tại các trạm gác bảo vệ mục tiêu.

- Ai cũng có gia đình, mong muốn được sum họp bên những người thân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ vinh quang, trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Công an tin tưởng giao phó, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì nhiệm vụ.

Cùng với sự động viên, tin tưởng của đối tượng cảnh vệ, sự chia sẻ, thấu hiểu của hậu phương, những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng và những người con đã âm thầm gánh vác, chăm lo cho gia đình chính là động lực để cán bộ chiến sĩ cảnh vệ toàn tâm, toàn ý với công việc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với cương vị là lãnh đạo Bộ Tư lệnh, tôi thật sự cảm kích và đánh giá cao sự hy sinh, thấu hiểu, sẻ chia của những người thân trong gia đình, để đồng đội của tôi - những người lính Cảnh vệ dù ở vị trí công tác nào cũng thật sự yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ.

- Trước hết phải khẳng định, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ luôn tự hào về truyền thống đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng; tự hào là lực lượng trung thành thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức.

Lực lượng cảnh vệ luôn được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; là những người có kỷ luật, bản lĩnh, trí tuệ và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ vinh quang, trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Cùng với sự tin tưởng của đối tượng cảnh vệ, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng nỗ lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên bản lĩnh, tinh thần kỷ luật thép của người lính cảnh vệ.

- Năm 2025, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 4.300 cuộc, lượt hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 145 sự kiện đặc biệt quan trọng; 117 đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh đã phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: A50, A80, Đại lễ phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu; Lễ mở ký Công ước Hà Nội...

Và đặc biệt, đầu năm 2026, đơn vị đã trực tiếp góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng. Đây là những sự kiện có quy mô lớn do Đảng, Nhà nước tổ chức với sự tham dự của hàng trăm nghìn đại biểu, nhân dân và nhiều đoàn khách quốc tế… tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn đó, cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều; khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng làm thêm ca, thêm giờ, sẵn sàng nhận thêm việc mới, việc khó, nhiều cán bộ không có ngày nghỉ, âm thầm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Đảng ủy lãnh đạo Bộ Tư lệnh luôn quan tâm chế độ chính sách; đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ làm việc, học tập huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ được nâng cao.

Tuy nhiên, khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn; vẫn còn một số gia đình cán bộ chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn… Những yếu tố này đã tác động trực tiếp tới tư tưởng của anh em.

Đây cũng chính là điều trăn trở của tập thể lãnh đạo Bộ Tư lệnh. Trong thời gian tới, Tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt chế độ chính sách, đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất, tinh thần, tạo thuận lợi để cán bộ chiến sĩ phát huy tối đa năng lực, sở trường trong công tác; đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác.

- Thực hiện khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND: “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, tinh nhuệ - Vì Đảng, vì dân” và hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng CAND, bước sang năm 2026, cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực, cố gắng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, góp phần cùng toàn lực lượng CAND giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, xin chúc cán bộ chiến sĩ cảnh vệ cùng toàn thể gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Nội dung: Hải Nam, Hải Đường

Thiết kế: Huy Phạm

