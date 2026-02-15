Người Hà Nội quây quần bên bếp củi, đỏ lửa luộc bánh chưng đón Tết

Tại phố Định Công Hạ, không khí trông bánh trở nên náo nhiệt trong gia đình bà Lưu Thị Huệ (64 tuổi). Tận dụng một khoảng nhỏ lối đi trước cửa nhà để bắc bếp, các thành viên thay nhau canh lửa, châm nước, kiên nhẫn chờ nồi bánh chín đúng độ.

Giữa làn khói mỏng và ánh lửa hồng, khoảng sân nhỏ trước nhà trở thành không gian sum họp ấm áp mỗi dịp Tết đến. Hơn chục năm nay, gia đình bà Huệ luôn duy trì việc cùng nhau gói bánh cho 4-5 gia đình anh chị em, bạn bè.

“Thị trường hiện nay có nhiều loại bánh chưng bán sẵn, tiện lợi và đa dạng, nhưng gia đình tôi vẫn muốn tự tay gói, tự tay nấu. Chỉ khi quây quần bên bếp lửa, thức chờ nồi bánh chín, mới cảm nhận trọn vẹn không khí Tết xưa và những khoảnh khắc sum vầy của gia đình”, bà Huệ chia sẻ.

Sau khi vớt bánh, gia đình còn cẩn thận xếp gọn để ép cho bánh ráo nước, giúp bánh chắc và không bị nhão, nát trong quá trình bảo quản, sử dụng.

Với gia đình anh Khánh Tuấn (áo nâu, 55 tuổi, trú tại phố Trung Kính), đây đã là năm thứ 22 cả nhà cùng nhau luộc bánh mỗi dịp Tết, duy trì nếp sinh hoạt đã trở thành thông lệ trong gia đình.

Các anh chị em trong gia đình anh Tuấn đều sinh sống dọc theo con phố, vì vậy năm nào cũng hẹn nhau gói bánh vào ngày 27 Tết. Toàn bộ các công đoạn đều được chuẩn bị thủ công, từ khâu chọn lá dong đến sơ chế nguyên liệu, nhằm bảo đảm chất lượng từng chiếc bánh.

“Việc gói và nấu bánh không chỉ để chuẩn bị cho mâm cỗ ngày Tết, mà còn là dịp để gia đình quây quần, cùng nhau nhắc nhớ về truyền thống và cội nguồn”, anh Tuấn hào hứng chia sẻ.

Nồi bánh với hơn 200 chiếc được gia đình bắt đầu nấu từ 10h sáng. Các thành viên thay phiên nhau châm nước, giữ mực nước luôn ngập mặt bánh để tránh cháy khê, đảm bảo bánh chín đều sau nhiều giờ liền.

Dù nhu cầu sử dụng không nhiều, gia đình vẫn gói số lượng lớn để vừa dùng trong dịp Tết, vừa biếu tặng họ hàng, hàng xóm như một cách sẻ chia hương vị ngày xuân.

Sau 1h sáng, gia đình anh Tuấn vớt từng mẻ bánh đã chín, rửa sạch lớp nhựa và tro bám bên ngoài rồi xếp gọn cho nguội. Không khí đêm muộn vì thế càng thêm rộn ràng khi các thành viên cùng nhau hoàn tất mẻ bánh sau nhiều giờ canh lửa.

Bên bờ sông Tô Lịch, anh Hoàng Đức Vương (50 tuổi, trú tại phố Vũ Tông Phan) cùng những người bạn trò chuyện cùng nhau khi nồi bánh vừa được bắc lên bếp lúc 23h.

Anh Vương cho biết, nhóm gói bánh chưng là nhóm 20 người bạn gắn bó từ nhỏ, đã duy trì thói quen này hàng chục năm nay, tiếp nối từ thế hệ cha ông.

Nhờ quen việc, các thành viên phối hợp nhịp nhàng, xử lý nhanh gọn từng công đoạn. Dự tính cứ khoảng 2-3 tiếng, mọi người lại thay phiên nhau canh lửa, châm nước để bảo đảm bánh chín đều.