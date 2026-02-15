Bên trong một lò mổ chó, mèo "tai tiếng" ở Hà Nội

Nạn trộm cắp chó, mèo thời gian qua diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Không ít chó, mèo không rõ nguồn gốc được đưa vào các cơ sở giết mổ, buôn bán tự phát, thiếu kiểm soát và chưa qua kiểm dịch động vật. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại, ký sinh trùng và nhiều mầm bệnh nguy hiểm khác cho cộng đồng. Bên cạnh vấn đề pháp lý, đây còn là câu chuyện về đạo đức và sự nhân văn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cân nhắc, hạn chế hoặc không sử dụng thịt chó, mèo không rõ xuất xứ để bảo vệ sức khỏe và góp phần chấm dứt chuỗi cung ứng thiếu an toàn. Phóng viên Dân trí đã ghi nhận thực trạng này tại nhiều lò mổ, cơ sở giết thịt, bán thịt chó, mèo ở phường Dương Nội và phường Tây Mỗ, TP Hà Nội.

2h, một ngày đầu tháng 2, phóng viên Dân trí có mặt tại một lò mổ, giết thịt chó, mèo tại số 115 Ỷ La, phường Dương Nội, TP Hà Nội. Khi con người say giấc, những chú chó xấu số chuẩn bị được "hóa kiếp" bằng những hình thức man rợ nhất.

Một ô tải mang biển 89 chở cả trăm chú chó đến lò mổ, bàn giao cho chủ lò. Trước khi được đưa vào chuồng, chó được cân cẩn thận để tính tiền.

Khi việc giao nhận chó hoàn tất, "lò bắt đầu nóng". Chó sống sẽ được thui bằng rơm.

Sau khi giết, "thợ" sẽ cạo lông và chuyển cho người thui chó.

Chó sau khi được thui đen sẽ bị chỏng chơ trên vỉa hè, nền đất chờ nguội.

Ngay sau đó, một người khác sẽ dùng vòi cao áp xịt nước để loại bỏ phần da thịt bị cháy xém lẫn với rơm rạ khi thui.

Sau khi được làm sạch, chó được mổ ngay cạnh lò, loại bỏ nội tạng, chuẩn bị giao cho "đại lý" hoặc bày bán trực tiếp tại lò. Toàn bộ hoạt động này diễn ra trong khoảng 3-4 tiếng.

Theo chị Thùy Linh, một người có nhiều năm hoạt động cứu trợ chó, mèo, tại các lò mổ, nguồn cung chó, mèo có thể đến từ hoạt động trộm cắp, hoặc người chủ chủ động đem bán cho “thương lái". Chó, mèo hàng đêm sẽ được chuyển tới từ những tỉnh như Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên...

Lò mổ tại đường Ỷ La là một trong số ít những địa điểm cung cấp thịt chó, mèo số lượng lớn, thường xuyên, cho các điểm buôn bán, chế biến thịt chó, mèo.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chó thịt cân móc hàm có giá 180.000 đồng/kg, trong khi thịt lọc bán lẻ lên tới 260.000 đồng/kg. Đối với mèo, giá cân móc hàm khoảng 250.000 đồng/kg.

Toàn bộ chó, mèo đều được giết mổ trong ngày. Mỗi ngày, cơ sở số 115 Ỷ La giết từ 10 đến 30 con, tùy thuộc lượng khách đặt trước.

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Dương Nội cho biết hiện nay, địa bàn phường có 16 điểm kinh doanh thịt chó, mèo, gồm quán ăn tại chỗ và điểm bán mang về, hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, phân tán, tồn tại từ nhiều năm trước.

Trong tổng số 16 điểm kinh doanh thịt chó, mèo trên địa bàn, đại diện phường Dương Nội cho hay có 2 cơ sở giết mổ chó, mèo hoạt động lén lút, không đăng ký, không được cấp phép.

“Các cơ sở này chủ yếu hoạt động vào ban đêm và rạng sáng, thời gian không cố định, địa điểm khép kín, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện. Trong khi đó, lực lượng chức năng của phường mỏng, không thể thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất ban đêm”, đại diện nhà chức trách thông tin.

Đặc biệt, theo vị này, 2 điểm giết mổ chó, mèo nêu trên có cảnh giới, chỉ thực hiện giết mổ khi thấy an toàn, dễ tạm dừng khi có dấu hiệu kiểm tra.

“UBND phường đã và đang tiếp tục tăng cường nắm tình hình, phối hợp các lực lượng chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấm dứt hoạt động giết mổ, kinh doanh chó, mèo trên địa bàn”, đại diện phường Dương Nội cho biết.

Bên cạnh địa điểm tại đường Ỷ La, phóng viên cũng ghi nhận điểm giết mổ, thịt chó, mèo tại đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, đoạn gần cây xăng Hữu Hưng. Tại đây, chó, mèo sống được nhốt trong lồng, bày công khai trước cửa các cơ sở, không hề che đậy hay giấu diếm.

Những bảng quảng cáo "tiểu hổ", "thịt chó đủ món"... giăng kín 2 bên đường.

Hàng chục con chó sống chen chúc nhau trong một chiếc lồng sắt tại đường Hữu Hưng. Những con còn khỏe nằm đè lên những con yếu. Chúng bẩn, hôi và toát ra sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt.

Điều đáng nói, các cơ sở giết mổ chó, mèo tại đường Hữu Hưng chỉ cách trụ sở UBND phường Tây Mỗ chưa đầy 2km. Phóng viên Dân trí đã liên hệ với UBND phường Tây Mỗ về thực trạng này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.