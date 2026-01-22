Hình ảnh ngày làm việc thứ tư, Đại hội XIV của Đảng làm công tác nhân sự

Sáng 22/1, Đại hội XIV của Đảng bước sang ngày làm việc thứ tư với một trong những nội dung quan trọng nhất liên quan công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Đầu giờ sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Đại hội XIV của Đảng. Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra từ 19 đến 25/1, nhưng với chương trình điều chỉnh vừa được thông qua, Đại hội sẽ rút ngắn 1,5 ngày làm việc, dự kiến bế mạc chiều 23/1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (Ảnh: Tiến Tuấn - TTXVN).

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (bên trái) chụp ảnh cùng đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn. Theo dự kiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 người, gồm 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ủy viên Trung ương phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung về chính trị, tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; kết quả công tác; sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm.

Ngoài các tiêu chuẩn chung đó, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải là nhân sự tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, năng lực, uy tín về mọi mặt.

Trong ảnh là Thượng tướng Lê Quốc Hùng (bên phải), Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu thuộc khối Đảng bộ Công an nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: TTXVN).

Với Ủy viên Trung ương dự khuyết, Bộ Chính trị quy định đây phải là những cán bộ trẻ; cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Đảng bộ Công an nhân dân.

Các đại biểu trò chuyện bên lề Đại hội XIV của Đảng. Ngoài nội dung bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Đại hội sẽ thông qua 4 văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Ảnh: TTXVN).