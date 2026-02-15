Nghề "phu hoa" kiếm tiền triệu ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, cao điểm vụ hoa Tết tại chợ hoa lớn nhất Đà Nẵng, nghề chở hoa thuê lại "lên ngôi". Với chiếc xe máy kéo theo rơ moóc tự chế, nhiều người lao động kiếm được nguồn thu nhập đáng kể để trang trải cho gia đình dịp Tết.

Ông Lê Quốc Bình (43 tuổi, ở phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), một tài xế công nghệ thường ngày, đã quen thuộc với công việc chở hoa thuê mỗi dịp cuối năm. Vừa xong một cuốc xe chở hoa về nhà cho khách, ông Bình vội vã quay trở lại chợ, "rà" chiếc xe máy kéo theo ba gác để tìm kiếm khách hàng.

"Mới sáng sớm đã "bỏ túi" một cuốc xe, xem như ấm bụng", ông cười lớn khoe.

Những ngày cuối năm, chợ hoa xuân lớn nhất Đà Nẵng tấp nập kẻ bán người mua (Ảnh: Công Bính).

Ông Bình cho biết đã gắn bó với nghề này được 10 năm. "Không ra chợ là nhớ lắm, ra chợ bỏ chút công sức kiếm thêm thu nhập trang trải trong những ngày Tết", ông nói.

Theo ông, thời điểm thích hợp nhất để hành nghề là từ sau rằm tháng Chạp, khi hoa và cây cảnh từ khắp nơi đổ về chợ và nhu cầu vận chuyển của người dân tăng cao.

Mỗi cuốc xe chở hoa thuê với quãng đường 1-2km mang lại cho ông Bình 150.000-200.000 đồng, xa hơn giá cao hơn. "Mỗi ngày kiếm 5-7 chuyến là có thể bỏ túi được hơn 1 triệu đồng. Tất nhiên công việc vất vả lắm", ông Bình chia sẻ, rồi lại tiếp tục dạo quanh chợ mời khách.

Nghề "phu hoa" cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày (Video: Công Bính).

Tại chợ hoa xuân Đà Nẵng từ 23 tháng Chạp trở đi, không chỉ ông Bình mà hàng trăm lao động khác cũng đổ về đây với công cụ là xe máy "kéo rơ moóc" hoặc xe bò để chở hoa thuê. Theo những người trong nghề, vào cao điểm, thường có khoảng 100 "phu hoa" tập trung tại chợ.

Anh Hùng, một thợ xây dựng, cũng tranh thủ những ngày cuối năm được nghỉ để làm thêm. "Tuần cuối cùng của năm, chủ thầu cho nghỉ, sẵn có xe máy, tôi sắm thêm phương tiện để hành nghề", anh Hùng cho biết.

So với việc làm thợ xây, thu nhập 400.000-550.000 đồng/ngày, anh cho biết công việc thời vụ tại chợ hoa "tươm" hơn. Nếu may mắn, anh có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Muốn vận chuyển hoa an toàn phải buộc cho chắc để cây không bị đổ, ngã khi chở (Ảnh: Công Bính).

"Mỗi ngày, sau khi trừ xăng xe, ăn uống, tôi cũng được khoảng một triệu đồng. Nếu may mắn có thể hơn. Năm nay chưa biết sao, chứ bình thường mùa chở hoa Tết, tôi kiếm được hơn chục triệu đồng. Số tiền này cũng tạm ổn để trang trải trong gia đình ba ngày Tết", anh Hùng chia sẻ.

Những người làm nghề chở hoa thuê tại chợ hoa xuân thường là thanh niên khỏe mạnh, vui vẻ. Anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi), một thợ sửa xe máy, cũng tranh thủ dịp này để kiếm thêm thu nhập.

"Mỗi năm, nghề "phu hoa" chỉ kéo dài khoảng 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, ai chăm chỉ làm việc, cộng thêm may mắn cũng kiếm được kha khá tiền về lo cho gia đình có thêm chút bánh mứt ăn Tết", anh Thành nói.

Nghề chở hoa thuê vất vả nhưng cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể dịp cuối năm (Ảnh: Công Bính).

Để làm tốt công việc này, ngoài sức khỏe, sự cẩn thận là yếu tố then chốt. Anh Thành chia sẻ, người chở hoa phải biết "chiều" khách, khiêng cây nhẹ nhàng, đi đứng cẩn thận để tránh làm hư hại hoa.

"Thấy mình làm việc nhiệt tình, đi đứng cẩn thận, chủ hoa còn cho thêm ít tiền ngoài mức giá thuê đã thỏa thuận. Mình thấy vui, chủ hoa cũng hài lòng", anh Thành bày tỏ.