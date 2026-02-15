Chen chân mua hoa ngày cuối năm tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa đêm Quảng An bước vào cao điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Từ khi phố lên đèn cho tới tận rạng sáng hôm sau, dòng người đổ về chợ ngày một đông, tạo nên cảnh đông đúc, tấp nập mua hoa kéo dài suốt nhiều giờ liền.

Các lối đi hướng về chợ Quảng An, đặc biệt là khu vực dọc đường Âu Cơ phía trước chợ, thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, nhất là vào khung giờ cao điểm khi lượng người và xe đổ về mua hoa tăng đột biến những ngày cận Tết.

Ngay từ tối, từng đoàn xe chở hoa nối đuôi nhau đổ về khu chợ. Xe tải, xe ba gác, xe máy chất đầy hoa tươi ra vào liên tục, khiến các lối đi trong chợ luôn trong tình trạng chật kín.

Dưới ánh đèn đêm, dòng người tấp nập qua lại, muôn sắc hoa rực rỡ đan xen tạo nên những hình ảnh quen thuộc của chợ hoa cuối năm.

Khắp khu chợ, muôn sắc hoa khoe thắm. Đào, quất, cúc, ly, lay ơn, hồng… được bày kín các gian hàng, đan xen rực rỡ.

Hoa ly vẫn là mặt hàng được nhiều khách hàng tìm mua trong dịp cận Tết. Theo các tiểu thương, giá hoa ly năm nay dao động khoảng 800.000 đồng/10 cành ly kép, riêng các loại ly ghép có thể lên tới 1,3 triệu đồng.

Người dân tay ôm cành đào, tay xách bó hoa, gương mặt ai cũng ánh lên vẻ háo hức khi chọn được những cành hoa ưng ý mang về trang hoàng nhà cửa đón Tết.

Theo các tiểu thương, lượng khách những ngày cận Tết tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Hoa được đưa về liên tục với số lượng lớn, nhiều sạp bán không kịp nghỉ tay, hoa vừa xuống xe đã nhanh chóng có người chọn mua.

Giữa không khí mua bán tấp nập những ngày giáp Tết, bà Nguyễn Kim Dung (phường Phúc Lợi, Hà Nội) dừng chân khá lâu tại một sạp hoa dơn trắng.

Bà chia sẻ, bản thân chỉ yêu thích loài hoa này nên năm nào cũng tìm mua để bày Tết. Chủ cửa hàng báo giá 750.000 đồng/50 bông, mức giá theo bà là hợp lý, hoa năm nay đẹp và tươi hơn.

Bên cạnh hoa tươi, các mặt hàng trầu, cau phục vụ lễ Tết cũng được bày bán nhiều tại chợ. Giá cau dao động khoảng 5.000 đồng/quả loại nhỏ, với những quả to, đẹp có thể lên tới 10.000 đồng/quả.

Thời tiết ấm áp, khô ráo không mưa khiến lượng người tìm về chợ Quảng An tăng mạnh. Càng về muộn, dòng người đổ về ngày một đông, các lối đi chật kín, người mua chen chân di chuyển khó khăn.

Với nhiều người dân Thủ đô, việc chen chân giữa dòng người tấp nập ở chợ hoa đêm Quảng An không đơn thuần chỉ để mua hoa chơi Tết, mà còn là cách cảm nhận trọn vẹn nhịp xuân đang về rất gần, len lỏi trong từng sắc hoa và nhịp sống cuối năm.