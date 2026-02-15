Mùng 1 Tết miền Bắc có mưa rải rác, vùng núi có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/2, thời tiết các khu vực trên cả nước biến động nhẹ, có sương mù vào sáng sớm và nhiệt độ giảm về đêm.

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, dự báo có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ giảm vào đêm và sáng sớm, trời lạnh; riêng các tỉnh vùng núi trời rét.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì trạng thái mưa nhỏ cục bộ. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trời rét.

Các khu vực còn lại trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 17/2 (đêm mùng 1 Tết) khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo mùng 1 Tết miền Bắc nhiều nơi có mưa (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 15/2, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.