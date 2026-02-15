Khám phá biệt thự đá “độc nhất vô nhị” ở Đà Lạt

Tọa lạc tại số 1A-1B đường Quang Trung, phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng, Biệt thự Phi Ánh là một công trình kiến trúc độc đáo, trải rộng hàng chục mét vuông. Ngôi biệt thự này được xây dựng theo phong cách kiến trúc xứ Basque của Tây Ban Nha, với kết cấu gồm 2 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Lịch sử của Biệt thự Phi Ánh bắt đầu từ năm 1928, khi một viên chức người Pháp đã khởi xướng xây dựng công trình này bằng đá granite, mang một phong cách kiến trúc khác biệt so với các biệt thự khác tại Đà Lạt thời bấy giờ. Đến năm 1940, trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, vua Bảo Đại đã mua lại biệt thự này và dành tặng cho thứ phi Phi Ánh.

Ngày nay, Biệt thự Phi Ánh đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho cả người dân địa phương và du khách. Những bức tường đá chẻ với màu sắc tự nhiên không chỉ tạo nên sự hài hòa với không gian xung quanh mà còn thể hiện sự bền bỉ vượt thời gian.

Điểm đặc biệt và bí ẩn của Biệt thự Phi Ánh nằm ở việc trang trí các phù điêu văn hóa Chăm trên những bức tường. Sự hiện diện của văn hóa Á Đông trong một công trình kiến trúc phương Tây tạo nên một nét độc đáo, thu hút sự tò mò của du khách.

Biệt thự được thiết kế với nhiều ô cửa sổ, trong đó có một số cửa được dùng để lấy ánh sáng tự nhiên cho công trình. Hiện nay, một số ô cửa vẫn còn giữ nguyên các bức phù điêu bằng đá với đường nét chạm khắc tinh xảo, công phu.

Hệ thống cửa gỗ của biệt thự được thiết kế theo phong cách phương Tây, góp phần tạo nên vẻ đẹp cổ kính và sang trọng cho toàn bộ công trình.

Một góc hành lang ở mặt tiền Biệt thự Phi Ánh gợi nhớ về những câu chuyện lịch sử. Trong thời gian sinh sống tại đây, thứ phi Phi Ánh và vua Bảo Đại đã có với nhau hai người con: con gái Nguyễn Phúc Phương Minh (sinh năm 1950) và con trai Nguyễn Phúc Bảo Ân (sinh năm 1951).

Bên trong phòng khách của biệt thự, một lò sưởi theo phong cách phương Tây được thiết kế và xây dựng để giữ ấm vào mùa đông, mang lại không gian ấm cúng và sang trọng.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, sau năm 1975, Biệt thự Phi Ánh từng là nơi sinh sống tập thể của nhiều hộ gia đình, sau đó bị bỏ hoang. Đến năm 2007, công trình này được cơ quan chức năng giao cho một doanh nghiệp tu bổ và sử dụng. Hiện nay, biệt thự đã được một đơn vị đưa vào kinh doanh dịch vụ nhà hàng, phục vụ du khách.

Biệt thự Phi Ánh nổi bật với kết cấu tường đá granite dày từ 60-80cm. Những bức tường đá này kết hợp hài hòa với các ô cửa và vòm cong, tạo nên một tổng thể kiến trúc sang trọng và độc đáo.

Đáng chú ý, đơn vị kinh doanh dịch vụ nhà hàng tại Biệt thự Phi Ánh vẫn mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan, tạo điều kiện để mọi người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp lịch sử này.

Sau gần một thế kỷ tồn tại, Biệt thự Phi Ánh vẫn giữ vững vị thế là một công trình độc đáo, diễm lệ và là điểm đến thu hút đông đảo du khách tại thành phố Đà Lạt mộng mơ.