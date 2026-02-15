Khu kinh tế chuyên biệt rộng 5.300ha ảnh hưởng ra sao đến địa ốc Hải Phòng?

Ngày 12/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng. Động thái này được giới đầu tư đánh giá là bước ngoặt quan trọng, hiện thực hóa chiến lược mở rộng không gian phát triển kinh tế biển của thành phố Cảng sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Siêu dự án 5.300ha tại "thủ phủ" công nghiệp mới

Theo quyết định vừa ban hành, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có tổng diện tích tự nhiên lên tới 5.300 ha. Về vị trí địa lý, dự án trải dài trên địa bàn 6 xã chiến lược bao gồm Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang.

Với quỹ đất khổng lồ này, khu kinh tế mới sở hữu dư địa dồi dào để phát triển các đại đô thị công nghiệp - dịch vụ bài bản, khắc phục tình trạng thiếu hụt mặt bằng sạch đang diễn ra tại các khu công nghiệp truyền thống.

Hải Phòng đầu tư 1.500 tỉ đồng để có tuyến phố đi bộ cho người dân đất Cảng (Ảnh: Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng).

Giới chuyên gia bất động sản nhận định vị trí này là "tọa độ vàng" nhờ khả năng kết nối giao thông liên vùng thuận lợi, dễ dàng tiếp cận hệ thống cảng biển quốc tế và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Sự xuất hiện của khu kinh tế chuyên biệt sẽ là đòn bẩy hạ tầng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu nhà ở và dịch vụ thương mại tăng vọt tại các khu vực lân cận trong chu kỳ 2026-2030.

Điểm khác biệt lớn nhất của Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng nằm ở tư duy quy hoạch. Thay vì chỉ tập trung vào sản xuất đơn thuần, Chính phủ định hướng phát triển nơi đây thành một hệ sinh thái đa chức năng hoàn chỉnh.

Cấu trúc không gian được chia thành khu vực phát triển công nghiệp, khu thương mại - dịch vụ tổng hợp, khu vực phi thuế quan, trung tâm logistics và đặc biệt là sự hiện diện của Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu cốt lõi là thu hút các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chính phủ đặt kỳ vọng khu kinh tế này sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, đóng góp khoảng 3-4% vào GRDP của Hải Phòng đến năm 2030 và con số này sẽ vượt mức 5% trong giai đoạn sau năm 2030.

Lộ trình triển khai thần tốc trong 10 năm

Quyết định 288/QĐ-TTg cũng vạch rõ lộ trình triển khai quyết liệt, chia thành ba giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi. Trong hai năm đầu tiên từ 2025 đến 2026, thành phố sẽ tập trung toàn lực để hoàn thành quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cho các phân khu trọng điểm.

Giai đoạn tiếp theo từ 2026 đến 2030 sẽ là thời điểm đại công trường bắt đầu nhộn nhịp với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp, dịch vụ và đưa các dự án sản xuất đầu tiên đi vào vận hành.

Tầm nhìn đến giai đoạn 2031-2035, Hải Phòng sẽ hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa để hình thành nên diện mạo của một đô thị xanh, thông minh và hiện đại.

Để hiện thực hóa tham vọng này, Thủ tướng đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trọng trách xây dựng phương án huy động vốn khả thi, lập danh mục dự án ưu tiên và giải quyết thỏa đáng bài toán an sinh xã hội cho người dân trong vùng dự án.