Biểu tượng Vượt qua Covid-19 ở TPHCM không nên chỉ có nỗi đau

TPHCM đang tổ chức lấy ý kiến đối với ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Ngoài thể hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của thành phố, khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn, công trình đặc biệt còn hướng đến việc ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sau khi đón nhận thông tin trên, những người có thân nhân qua đời do đại dịch Covid-19 thể hiện sự xúc động mạnh khi nhớ lại quãng thời gian căng thẳng đó. Những chiến sỹ tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 bồi hồi khi nhớ về khoảnh khắc cùng nhau chiến đấu vì sự sống của người dân và được là một phần của kết quả chiến thắng đại dịch Covid-19.

Biểu tượng Vượt qua Covid-19 của TPHCM dự kiến được xây dựng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Nam Anh).

Với họ, đó không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là ký ức, là nỗi đau, là niềm tin và sự vươn lên của một thành phố từng gánh chịu mất mát, nhưng không bao giờ khuất phục.

Biểu tượng Vượt qua Covid-19 cũng là lời nhắc cho nhiều thế hệ về tinh thần đoàn kết dân tộc, lòng nhân ái, sẻ chia trong những ngày dịch bệnh diễn ra khốc liệt nhất tại TPHCM.

Thông điệp về tình người

Anh Phạm Triết, giáo viên Trường THCS Lý Phong (phường An Đông, TPHCM), bày tỏ sự xúc động khi thành phố lấy ý kiến việc xây dựng biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19. Người thầy chia sẻ, chủ trương xây dựng biểu tượng này mang ý nghĩa nhân văn, giúp truyền tải và thể hiện được sự trân trọng, sẻ chia với mất mát của các gia đình có người thân qua đời do đại dịch Covid-19.

Anh Triết cho rằng, điều quan trọng của công trình là hướng đến sự bình an và tình người sau đại dịch Covid-19, chứ không chỉ dừng lại ở nỗi đau và sự mất mát.

“Tôi nghĩ hình ảnh thiết kế nên giản dị, gần gũi nhưng truyền tải được thông điệp về sự đoàn kết của dân tộc trong lúc khó khăn và lòng biết ơn với đội ngũ y bác sĩ, những nhà hảo tâm đã hỗ trợ người dân trong mùa dịch”, anh Triết nói.

Covid-19 đã cướp đi người mẹ của anh Nguyễn Hồng Nhân (Ảnh: NVCC).

Thời điểm dịch Covid-19, ba, mẹ anh là những người bị nhiễm bệnh. Anh Triết vẫn mang nhiều cảm xúc khi nhớ lại những ngày chăm sóc người thân, bị cách ly và bà con, hàng xóm chia nhau từng bó rau, túi gạo, hộp trứng.

Cùng với đó là hình ảnh xe cứu thương hú còi chở những ca mắc Covid-19 nặng đến trung tâm y tế. Có người khỏe lại, nhưng cũng có nhiều người không trở về.

“Đó là những ký ức không thể nào quên, nhắc mình càng phải trân trọng cuộc sống này và quý trọng nhau hơn”, thầy giáo Phạm Triết bày tỏ.

Biểu tượng vượt qua Covid-19 của TPHCM cần hướng đến sự bình an và tình người sau đại dịch, chứ không chỉ dừng lại ở nỗi đau và sự mất mát Anh Phạm Triết, Giáo viên Trường THCS Lý Phong, TPHCM

Anh Triết cho rằng, biểu tượng tưởng niệm những người qua đời vì Covid-19 được đặt trong khuôn viên công trình nên lấy hai màu chủ đạo là đỏ và xanh. Theo anh, màu đỏ tượng trưng cho sự hy sinh, cho những mất mát không thể quên, còn màu xanh của bầu trời là biểu tượng của hy vọng, niềm tin vào tương lai. Màu xanh còn mang ý nghĩa sau những đau thương, TPHCM hồi sinh mạnh mẽ hơn.

Mỗi khi nhắc đến đại dịch Covid-19, anh Nguyễn Hồng Nhân (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) lại nghẹn lòng. Anh vẫn nhớ như in giây phút nhân viên y tế tại Bệnh viện Quận 7 (cũ) gọi đến báo tin mẹ đã qua đời trong đại dịch.

“Người thân qua đời vì bệnh tật hoặc tuổi già là điều bình thường, vì đó là quy luật của cuộc sống. Nhưng mất vì Covid-19 thật sự rất ám ảnh, vì giãn cách xã hội nên không ai đến thăm viếng, thi thể mẹ phải đem thiêu. Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại những tháng ngày diễn ra dịch Covid-19, nỗi nhớ mẹ lại ùa về khiến tôi không cầm được nước mắt”, anh Nhân tâm sự.

Cách đây vài hôm, anh Nhân đọc báo thấy thông tin TPHCM sẽ xây biểu tượng Vượt qua Covid-19. Một lần nữa, những ký ức ngày ấy ùa về, sự xúc động và nhớ thương người thân một lần nữa trào dâng trong anh.

Theo anh Nhân, mặc dù thời gian đã trôi qua, những ký ức về giai đoạn đại dịch vẫn còn nguyên vẹn - những con đường vắng lặng, tiếng xe cứu thương vang lên từng đợt, và nỗi đau mất mát của bao gia đình, trong đó có gia đình anh.

Các thân nhân dự Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 tại Hội trường Thống Nhất ngày 19/11/2021 (Ảnh: Hữu Khoa).

“Tôi cảm thấy việc xây dựng biểu tượng Vượt qua Covid-19 là điều rất cần thiết, không chỉ để tưởng nhớ những người đã mất, mà còn để thế hệ sau hiểu được giá trị của sự sống, tình người và tinh thần đoàn kết mà cả thành phố đã cùng nhau trải qua”, anh Nhân chia sẻ.

Theo anh Nhân, công trình nên thể hiện được hai thông điệp chính. Thứ nhất là sự mất mát to lớn - để ai nhìn vào cũng cảm nhận được nỗi đau và sự hy sinh của những người đã ra đi trong đại dịch.

Thứ hai là tinh thần vươn lên và lòng biết ơn. Sau tất cả, thành phố đã đứng dậy nhờ vào tình thương, nhờ vào sự cống hiến của lực lượng tuyến đầu và tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

“Có thể là hình ảnh đôi bàn tay dang rộng nâng lên biểu tượng ánh sáng, hoặc hình ảnh thành phố hồi sinh từ tâm dịch. Không cần quá hoành tráng, chỉ cần đủ để mỗi người đến đây có thể cúi đầu tưởng nhớ và cảm nhận được lòng biết ơn cùng niềm hy vọng”, anh Nhân nói.

Lòng biết ơn và sự tri ân

Anh Châu Thành Toàn (điều dưỡng ở Trung tâm Y tế khu vực Sài Gòn) hoan nghênh ý tưởng xây dựng biểu tượng Vượt qua Covid-19. Anh hy vọng công trình này sẽ có một phần nhỏ nói về những đóng góp của ngành y tế trong giai đoạn dịch Covid-19 khốc liệt nhất.

“Công trình tưởng niệm sẽ nhắc nhở về một đại dịch mà TPHCM là tâm điểm, nhưng chúng ta đã vượt qua. Tôi rất hạnh phúc và tự hào nếu hình ảnh nhân viên y tế mặc áo blouse được tri ân ở một góc nhỏ của tượng đài này”, nam điều dưỡng bày tỏ.

Tôi rất hạnh phúc và tự hào nếu hình ảnh nhân viên y tế mặc áo blouse trắng được tri ân ở một góc nhỏ của tượng đài này Anh Châu Thành Toàn, Điều dưỡng Trung tâm y tế khu vực Sài Gòn

Anh Toàn kể, thời điểm dịch Covid-19 diễn ra, anh là điều dưỡng của Trạm y tế phường Đa Kao (quận 1 cũ). Khi đó, anh cùng đồng nghiệp và các tình nguyện viên đi từng hẻm, từng khu dân cư để sàng lọc ca mắc bệnh, đưa đi cách ly hoặc có hướng dẫn cách ly tại nhà.

Sau giờ hành chính, anh Toàn tiếp tục đi phát thuốc, thăm hỏi các bệnh nhân đang tự cách ly tại nhà; cấp thuốc cho những người mắc bệnh, nhưng không tự đi mua được.

Sau đợt dịch, anh Toàn được hỗ trợ một số tiền vì những đóng góp trong công tác chống dịch. Nam điều dưỡng đã dùng số tiền này để biên soạn sách nói về cách sống tử tế, trong đó có những câu chuyện kể về giai đoạn chống dịch của anh, của các nhân viên y tế và cả TPHCM. Qua đó, anh muốn lan tỏa đến cộng đồng về lối sống bao dung, lòng nhân ái trong cuộc sống.

Theo anh, một biểu tượng Vượt qua Covid-19 sẽ nhắc cho thế hệ hiện tại về những đau thương mất mát do đại dịch gây ra, thể hiện được trách nhiệm của đội ngũ y tế khi đối mặt với thách thức vô cùng nặng nề. Đồng thời, công trình còn nhắc cho thế hệ mai sau về giá trị cuộc sống, ý thức cộng đồng và tinh thần đoàn kết.

Bên trong Bệnh viện Hồi sức Covid-19 những ngày dịch bệnh còn căng thẳng (Ảnh: Hải Long).

Bà Triệu Thị Mỹ Hạnh (40 tuổi, nhân viên y tế tại TP Đà Nẵng) từng có thời gian chi viện cho TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ) lúc dịch Covid-19 đang cao điểm. Gần 2 tháng chăm lo, điều trị cho các F0 tại Bệnh viện Becamex, bà chứng kiến rất nhiều người mắc Covid-19 qua đời, trong đó có người già và phụ nữ mang thai.

“Biểu tượng Vượt qua Covid-19 hay một công trình tưởng niệm cho những nạn nhân Covid-19 là một việc làm rất nhân văn. Không chỉ là tấm bia bằng đá, đó còn là sự chia sẻ của người dân đối với các nạn nhân và gia đình; thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của TPHCM đối với các y bác sĩ đã xa nhà, xa gia đình vì đại cục của thành phố”, bà Hạnh chia sẻ.