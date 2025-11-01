TPHCM mời nhân dân góp ý biểu tượng vượt qua Covid-19
(Dân trí) - Công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TPHCM vượt qua dịch Covid-19 sẽ được đặt tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.
Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa thông tin về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang liên quan tới việc lấy ý kiến đối với ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.
Lãnh đạo thành phố đã có chủ trương đồng ý thực hiện và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Bính Ngọ 2026. Dự kiến ý tưởng thông điệp của biểu tượng làm rõ chủ đề từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc. Công trình sẽ thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của thành phố, khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn.
Đồng thời, công trình ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của thành phố. Vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, TPHCM đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%.
Công trình tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ cũng hướng tới việc tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng. Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.
Để biểu tượng ghi nhận sự chung tay đồng lòng của nhân dân TPHCM vượt qua đại dịch Covid-19, đồng thời thể hiện trọn vẹn, sâu sắc nhất là thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của nhân dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao mời các tầng lớp nhân dân trong cả nước tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt.
Thời gian góp ý là từ ngày phát hành thông tin đến ngày 15/11 qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn và gửi trực tiếp hoặc bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (số 164, đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM).
Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) có 3 mặt tiền tại giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, gần ngã sáu Cộng Hòa.
Khu đất này từng là tài sản của gia đình ông Hứa Bổn Hòa (còn gọi là chú Hỏa), một trong những đại gia nổi tiếng của Sài Gòn cuối thế kỷ XIX. Ông Hòa là người Việt gốc Hoa, sinh năm 1845, được mệnh danh là "vua nhà đất" Sài Gòn xưa.
Trên khu đất rộng hơn 37.000m2 có 8 căn biệt thự được xây dựng trước năm 1975. Các biệt thự này mang kiến trúc riêng lẻ, tiêu biểu cho một giai đoạn phát triển kiến trúc của Sài Gòn.
Theo ghi chép, một căn biệt thự đã bị hư hỏng, chỉ còn lại 7 căn. Sau năm 1975, các biệt thự này trở thành Nhà khách Chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý, dùng để đón tiếp các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc tại TPHCM.
Các biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Pháp, một trệt hai lầu. Từ năm 2017, khu đất này bị bỏ hoang, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.