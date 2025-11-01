TPHCM mời nhân dân góp ý biểu tượng vượt qua Covid-19

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa thông tin về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang liên quan tới việc lấy ý kiến đối với ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Lãnh đạo thành phố đã có chủ trương đồng ý thực hiện và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Bính Ngọ 2026. Dự kiến ý tưởng thông điệp của biểu tượng làm rõ chủ đề từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc. Công trình sẽ thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của thành phố, khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn.

Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 dự kiến đặt tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Nam Anh).

Đồng thời, công trình ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc của thành phố. Vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, TPHCM đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%.

Công trình tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ cũng hướng tới việc tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng. Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Để biểu tượng ghi nhận sự chung tay đồng lòng của nhân dân TPHCM vượt qua đại dịch Covid-19, đồng thời thể hiện trọn vẹn, sâu sắc nhất là thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của nhân dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao mời các tầng lớp nhân dân trong cả nước tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt.

Thời gian góp ý là từ ngày phát hành thông tin đến ngày 15/11 qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn và gửi trực tiếp hoặc bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (số 164, đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM).