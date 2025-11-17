Bị xử phạt lỗi che biển số, tài xế phân trần: "Ai che chứ tôi không biết"

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 17/11 tại nút giao Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng (Hà Nội), tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tuần tra, xử lý các hành vi như: người lái xe máy che, dán biển số; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, cảnh sát tập trung xử lý với nhóm tài xế xe ôm công nghệ.

Nhà chức trách cho biết, tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội thời gian qua. Nhiều người mang tâm lý chủ quan, cho rằng cảnh sát không xử lý đối với nhóm tài xế này.

Nhiều lái xe ôm công nghệ vi phạm như sử dụng điện thoại khi lái xe, điều khiển xe máy leo vỉa hè trong sáng 17/11.

Đáng chú ý, có những tài xế vi phạm nhiều lỗi cùng một lúc như vừa đi lên vỉa hè vừa sử dụng điện thoại.

Lúc 9h, cảnh sát phát hiện anh H.V.K. (35 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH có hành vi dùng khẩu trang che khuất biển kiểm soát.

Khi bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, nam tài xế mới vội thanh minh rằng "không hề hay biết" và "ai đó đã dùng khẩu trang che biển số của mình".

"Hôm nay tôi có để xe ngoài quán nước, sau đó lấy xe để đi chở khách. Khi bị CSGT dừng xe tôi mới phát hiện ai đó đã dùng khẩu trang che biển số của mình. Tôi xin thề là không hề tự che biển số", anh K. phân trần.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát tiếp tục phát hiện anh N.V.T. điều khiển xe máy chở hàng che lấp biển số. Anh T. cho biết bản thân không hề biết việc này sẽ bị CSGT xử lý. Với vi phạm này, nam tài xế sẽ bị xử phạt 350.000 đồng.

Trường hợp của nam tài xế trong ảnh - vừa lái xe máy đi lên vỉa hè vừa không đội mũ bảo hiểm, tay còn sử dụng điện thoại. Tại Nghị định 168/2024, nam tài xế sẽ bị xử phạt tới 6,4 triệu đồng.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm, Đại úy Vũ Văn Đoàn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết hành vi che, dán biển số là lỗi cố ý vi phạm, do đó cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Ngoài ra, việc người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi đang di chuyển trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do mất tập trung. CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và người xung quanh.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 13/11 đến 15/11, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 368 trường hợp vi phạm 2 lỗi nêu trên, qua đó tạm giữ 55 phương tiện, phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe với 253 trường hợp.

Theo cảnh sát, trong số 368 trường hợp vi phạm có 204 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như không gắn biển số, biển số không rõ chữ số, biển số bị sơn dán chất liệu khác, biển số bị bẻ cong, che lấp, gắn biển số sai đăng ký hoặc biển số không hợp lệ. Bên cạnh đó còn có 164 trường hợp bị cảnh sát phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Trong ảnh, một lái xe ôm công nghệ điều khiển xe không đeo biển kiểm soát.