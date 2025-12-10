Bí thư Đà Nẵng yêu cầu rà soát, đánh giá thủy điện vừa và nhỏ

Sáng 10/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 5. Kỳ họp thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng thời gian qua, dư luận có nhiều ý kiến về thực hiện quy trình, quy định xả lũ của các hồ thủy điện, thủy lợi ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và vấn đề rà soát quy hoạch, triển khai các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở khu vực, trong đó có thành phố Đà Nẵng.

Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 10/12 (Ảnh: Công Bính).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng đây là vấn đề rất lớn, được dư luận và cử tri rất quan tâm.

“Tôi yêu cầu các cơ quan, ban, ngành có chức năng của thành phố phải rà soát kỹ lưỡng, có quan điểm, định hướng, giải pháp căn cơ xử lý triệt để vấn đề này”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, năm 2025 là năm triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; cụ thể hóa nhiều nghị quyết đột phá, quan trọng của Bộ Chính trị.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Công Bính).

Cùng với đó, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định trước yêu cầu, nhiệm vụ lớn và áp lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nỗ lực đổi mới, sáng tạo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, năm đầu tiên sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kỳ họp cũng quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2026 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng quyết định cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Trong năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Nhờ đó, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP năm 2025 ước đạt 9,18%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 59.000 tỷ đồng, bằng hơn 117% dự toán giao và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Công Bính).

Trong đó thu nội địa đạt hơn 52.000 tỷ đồng, bằng hơn 117% dự toán giao và bằng 108% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện. Lũy kế đến ngày 20/11, thành phố Đà Nẵng có 1.285 dự án với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ USD, hơn 2.000 dự án trong nước với tổng vốn hơn 738.000 tỷ đồng và trên 51.000 doanh nghiệp, chi nhánh… đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng.

Năm 2025, khách lưu trú ước đạt hơn 17 triệu lượt (tăng 15%), trong đó khách quốc tế hơn 7,6 triệu lượt (tăng 25%), khách nội địa gần 9,7 triệu lượt (tăng 8%). Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

"Những kết quả trên là minh chứng sinh động cho việc phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương; nhất là, sự đồng thuận, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức của toàn thể cán bộ, công chức; sự đồng lòng, ủng hộ, tin tưởng của nhân dân trên toàn địa bàn thành phố”, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.