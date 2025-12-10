Quy định mới về vay đặc biệt lãi suất 0%

Sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Về cho vay đặc biệt, có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo thống nhất với Luật Các tổ chức tín dụng, quy định quy mô, phạm vi rút tiền hàng loạt trong trường hợp can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt tại văn bản dưới luật đối với quy định tại điểm c khoản 1 điều 35, đảm bảo việc cho vay đặc biệt đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng chính sách.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng báo cáo trước Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Về nội dung này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay quy định về các trường hợp tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt tại dự thảo luật về cơ bản thống nhất với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo quy định, tổ chức tín dụng được vay đặc biệt từ tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi bị rút tiền hàng loạt, không yêu cầu tổ chức tín dụng này phải đang trong tình trạng được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt.

Bà Hồng cho biết để đảm bảo chặt chẽ, dự thảo luật đã quy định rõ tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức này được can thiệp sớm và bị rút tiền hàng loạt, được kiểm soát đặc biệt và bị rút tiền hàng loạt.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, được kiểm soát đặc biệt sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn các tổ chức tín dụng khác.

Bên cạnh đó, việc xác định tình trạng "rút tiền hàng loạt", "can thiệp sớm", "kiểm soát đặc biệt" cũng đã được quy định với các tiêu chí cụ thể tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự thảo luật giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Có ý kiến đề nghị làm rõ "nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư" đối với việc bán giấy tờ có giá chưa đến hạn, rút các khoản tiền gửi chưa đến hạn, tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo bà Hồng, cơ quan soạn thảo đã bổ sung, làm rõ quy định về số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm được xác định khi tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã sử dụng hết số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ mà vẫn không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

Chính phủ cho rằng việc bán giấy tờ có giá chưa đến hạn, rút các khoản tiền gửi chưa đến hạn phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cũng đã được quy định tại dự thảo luật.

Theo đó, việc cụ thể hóa nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, việc vay đặc biệt từ Ngân hàng nhà nước của tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ được quy định tại chế độ tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026.