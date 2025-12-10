Chốt "xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ”

Nội dung này được thể hiện trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến 10 luật về An ninh, trật tự vừa được Quốc hội thông qua, sáng 10/12.

Trong đó, với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luật vừa được thông qua đã bổ sung quy định cấm “Làm gián đoạn hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách”.

Một hành vi bị cấm khác là “Sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách để xâm phạm nhân phẩm, danh dự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức”.

Xe kinh doanh vận tải không buộc phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em (Ảnh: Babyro.eu).

Ở Luật hiện hành, Điều 10 nêu quy tắc chung “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em”.

Quy định này được sửa đổi theo hướng “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Liên quan quy định về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ, Luật lần này bổ sung quy định ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ, phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Theo quy định trong luật, hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách dùng do lực lượng Cảnh sát giao thông quản lý, vận hành, sử dụng; được kết nối, chia sẻ với cơ quan quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan.

Với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật lần này đã bổ sung đối tượng cảnh vệ, chế độ cảnh vệ và biện pháp cảnh vệ đối với nguyên Thường trực Ban Bí thư và khách mời của Thường trực Ban Bí thư, để đồng nhất với việc trước đó đã bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào đối tượng cảnh vệ.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Hồng Phong).

Với sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật đã bổ sung quy định “Người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được miễn thị thực có thời hạn”.

Với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Căn cước, Luật lần này bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là “Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử, ứng dụng định danh quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin công dân cung cấp không thống nhất với thông tin đã được tích hợp hoặc pháp luật có quy định khác”.

Luật cũng bổ sung quy định “Trường hợp người được cấp căn cước điện tử đã xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử”.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến 10 luật về An ninh, trật tự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.