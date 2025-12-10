Sắp xét xử Lê Trung Khoa, Phạm Quang Thiện và đồng phạm

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 31/12, sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trung Khoa và 3 bị cáo khác về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Lê Trung Khoa đang ở nước ngoài và sẽ bị xét xử vắng mặt. Tòa án nhân dân TP Hà Nội kêu gọi bị cáo này ra đầu thú và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Ba bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Văn Ngà (48 tuổi), Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi), Phạm Quang Thiện (47 tuổi).

Bị cáo Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Trước đó ngày 8/11, Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam bị can Phạm Quang Thiện (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 7/12, Cơ quan An ninh điều tra ra kết luận, đề nghị truy tố Lê Trung Khoa và các đồng phạm.

Ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa và đồng phạm, đồng thời chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử các bị cáo.

Cũng trong ngày 31/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài (đang ở nước ngoài, hiện vẫn có quốc tịch Việt Nam) cùng về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội kêu gọi bị cáo Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.