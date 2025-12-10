CSGT đồng loạt kiểm tra xe khách trên tất cả các tuyến cao tốc

Ngày 10/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trước tình hình tai nạn giao thông liên quan đến ô tô kinh doanh vận tải hành khách còn phức tạp, nhất là tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trá hình chưa được xử lý triệt để, Cục CSGT đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm và hoạt động vận tải đường bộ với xe kinh doanh vận tải hành khách.

CSGT kiểm tra một chiếc xe kinh doanh vận tải hành khách (Ảnh: Trần Thanh).

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT giữ vai trò chủ trì, phối hợp với cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thành lập các tổ công tác liên ngành, kiểm tra, kiểm soát 24/24h trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý.

Theo Cục CSGT, ngoài xử lý đối với lái xe, lực lượng cũng tập trung làm rõ và xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải.

Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ 12h ngày 10/12, triển khai đồng loạt trên tất cả các tuyến cao tốc.

Vụ tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải hành khách trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong gần đây (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT lấy dẫn chứng, trong 11 tháng vừa qua, tai nạn giao thông liên quan đến ô tô khách chiếm gần 5,8% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn quốc.

"Đáng chú ý, tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, xe trá hình đón, trả khách không đúng quy định vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn và ùn tắc giao thông, đồng thời gây cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải", vị đại diện Cục CSGT nêu.

Nhà chức trách cho hay, thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách như vụ ô tô khách biển kiểm soát 43F-007.xx gây tai nạn làm 10 người chết, 14 người bị thương ngày 25/7 trên quốc lộ 1A (địa phận tỉnh Hà Tĩnh).

Gần đây nhất là vụ tai nạn xe khách biển kiểm soát 29B-081.xx gây tai nạn làm 4 người chết vào ngày 9/12 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cục CSGT cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên được xác định một phần do công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, nhất là loại hình vận tải theo hợp đồng còn thiếu chặt chẽ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về hoạt động vận tải giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.