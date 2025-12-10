Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Chiều 10/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), cho biết khoảng 13h30 cùng ngày, tại một ngôi nhà dân ở phố Lò Đúc (đoạn gần số nhà 160) xảy ra hỏa hoạn.

Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng cảnh sát PCCC điều 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

"Qua xác minh ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Địa điểm cháy là căn nhà dân tại mặt đường phố Lò Đúc. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ", vị lãnh đạo nói.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ cháy xảy ra gần Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ngọn lửa từ vụ cháy bốc ngùn ngụt khiến nhiều người lo lắng, hoảng hốt.