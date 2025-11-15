Hàng trăm lái xe che biển số, dùng điện thoại bị CSGT xử lý trong đêm

Ngày 15/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa cho biết trong đêm 14, rạng sáng nay, các Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng đã đồng loạt kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng điện thoại và che, dán biển số khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ghi nhận tại nút giao Tôn Đức Thắng - Cát Linh, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 đã tuần tra kiểm soát lưu động, kết hợp với chốt kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Một tài xế xe ôm công nghệ dùng khẩu trang che biển số bị Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện, xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Lúc 21h, cảnh sát phát hiện anh P.C.T. (SN 1996, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) có hành vi sử dụng khẩu trang để che biển số xe máy.

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Khoảng 5 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện lái xe ôm công nghệ P.V.K. (SN 2001, quê Nghệ An) vừa sử dụng điện thoại vừa điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Tổ công tác sau đó đã yêu cầu anh K. dừng xe, chỉ ra đúng lỗi vi phạm và lập biên bản xử lý.

Nam tài xế sau đó đã bị xử phạt 900.000 đồng.

CSGT xử lý một lái xe ôm công nghệ che biển số (Ảnh: Ngọc Tiến).

Còn tại đường Võ Chí Công - Xuân La, Tổ tuần tra của Đội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an phường Tây Hồ đã sử dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng ban đêm để quan sát, phát hiện những người đang điều khiển xe máy sử dụng điện thoại, đeo tai nghe...

Khoảng 21h10, cảnh sát phát hiện anh L.V.Đ. (SN 1999, quê Phú Thọ) lái xe máy biển số 28H1-199.xx đeo tai nghe không dây lưu thông trên đường Võ Chí Công hướng đi sân bay Nội Bài. Sau đó, một cán bộ thông báo cho tổ công tác gần ngã tư đón lõng để xử lý.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh Đ. thừa nhận lỗi vi phạm và cho biết, bản thân đeo tai nghe để tiện xử lý công việc và nghe nhạc giải trí.

"Tôi cũng chủ quan vì không dừng lại để nghe điện thoại", nam tài xế phân trần trước khi ký biên bản với mức xử phạt 900.000 đồng.

Một tài xế xe máy còn giấu biển kiểm soát vào cốp xe (Ảnh: Ngọc Tiến).

Tại khu vực trung tâm Hà Nội, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 cũng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp sử dụng điện thoại khi đang lái xe, che, dán biển số. Đáng chú ý, có khá nhiều tài xế xe ôm công nghệ vi phạm.

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Theo cảnh sát, chỉ một vài giây mất tập trung khi nhìn vào màn hình điện thoại cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý tình huống.

Trong đêm 14/11, rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 116 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 336 triệu đồng, tạm giữ 19 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe 79 trường hợp. Trong số đó có 74 trường hợp người điều khiển xe máy không gắn biển số, biển số bị che lấp; 42 trường hợp lái xe sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.