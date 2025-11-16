CSGT Hà Nội xử lý gần 370 tài xế che biển số, dùng điện thoại khi lái xe

Chiều 16/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 13/11 đến 15/11, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 368 trường hợp vi phạm 2 lỗi nêu trên, qua đó tạm giữ 55 phương tiện, phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe với 253 trường hợp.

Theo cảnh sát, trong số 368 trường hợp vi phạm có 204 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như không gắn biển số, biển số không rõ chữ số, biển số bị sơn dán chất liệu khác, biển số bị bẻ cong, che lấp, gắn biển số sai đăng ký hoặc biển số không hợp lệ.

CSGT Hà Nội phát hiện một tài xế xe máy che, dán biển số (Ảnh: Trần Thanh).

Bên cạnh đó còn có 164 trường hợp bị cảnh sát phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, song song với kế hoạch của Công an Hà Nội, từ ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thành lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để tuần tra, xử lý với các trường hợp che, dán biển số và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Điển hình như tối 15/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện chị N.T.H. (SN 1989, trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy nhưng dùng sticker dán, che lấp một phần biển số.

Chị H. điều khiển xe máy che, dán biển số bị CSGT xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Khi bị CSGT kiểm tra, chị H. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết việc xử lý công khai, minh bạch ngay trong ngày đầu thực hiện kế hoạch đã góp phần tạo hiệu ứng răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành đúng quy định về biển số và không sử dụng điện thoại khi vận hành phương tiện.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành các quy định về biển số phương tiện và không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.