7 hiệp hội Trung Quốc tuyên bố "gây sốc" về tiền ảo Pi
(Dân trí) - 7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".
Cuối tuần qua, các hiệp hội gồm Tài chính Internet Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Chứng khoán Trung Quốc, Quản lý Tài sản Trung Quốc, Hợp đồng Tương lai Trung Quốc, Doanh nghiệp Niêm yết, Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc đưa ra tuyên bố chung, theo GlobalTimes. Tại đây, 7 hiệp hội Trung Quốc tuyên bố “gây sốc” về tiền ảo Pi.
Dẫn chứng nội dung đăng trên website Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Trung Quốc cho biết gần đây, khái niệm tiền ảo trở nên phổ biến, một số tội phạm lợi dụng điều đó để thúc đẩy hoạt động giao dịch, đầu cơ liên quan.
Chúng sử dụng các hình thức như tiền mã hoá ổn định (stablecoin), các đồng tiền vô giá trị (như Pi coin), token tài sản thế giới thực (RWA) và khái niệm 'đào' để thực hiện hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, mô hình đa cấp, đồng thời chuyển lợi nhuận từ hoạt động bất hợp pháp này thông qua tài sản ảo.
Điều này xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh tài sản của công chúng, làm gián đoạn trật tự kinh tế và tài chính thông thường. Theo đó, 7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".
Không chỉ cảnh báo trên, cộng đồng tiền ảo còn đang quan tâm sự vụ một nhà đầu tư Mỹ đã khởi kiện các lãnh đạo Pi Network, cáo buộc dự án vận hành một kế hoạch gian lận kéo dài nhiều năm khiến ông thiệt hại hơn 2 triệu USD.
Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại điểm danh mỗi ngày. Việt Nam cũng là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch.
Hoạt động khai thác bitcoin âm thầm trở lại Trung Quốc sau 4 năm có lệnh cấm
Trung Quốc cấm giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021. Dù vậy, theo một nguồn tin gần đây, hoạt động khai thác bitcoin đang âm thầm trở lại ở Trung Quốc dù bị cấm, khi thợ đào cá nhân và doanh nghiệp khai thác điện giá rẻ, sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu ở một số tỉnh dồi dào năng lượng.
Cuối tháng trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho biết sẽ siết chặt tiền ảo và tiền mã hoá ổn định. "Tiền ảo không có địa vị pháp lý như tiền pháp định và không thể sử dụng làm phương tiện thanh toán", PBOC cho biết hôm 29/11, đồng thời khẳng định mọi hoạt động kinh doanh liên quan tiền ảo là "tài chính phi pháp".