Cuối tuần qua, các hiệp hội gồm Tài chính Internet Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Chứng khoán Trung Quốc, Quản lý Tài sản Trung Quốc, Hợp đồng Tương lai Trung Quốc, Doanh nghiệp Niêm yết, Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc đưa ra tuyên bố chung, theo GlobalTimes. Tại đây, 7 hiệp hội Trung Quốc tuyên bố “gây sốc” về tiền ảo Pi.

Dẫn chứng nội dung đăng trên website Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Trung Quốc cho biết gần đây, khái niệm tiền ảo trở nên phổ biến, một số tội phạm lợi dụng điều đó để thúc đẩy hoạt động giao dịch, đầu cơ liên quan.

Chúng sử dụng các hình thức như tiền mã hoá ổn định (stablecoin), các đồng tiền vô giá trị (như Pi coin), token tài sản thế giới thực (RWA) và khái niệm 'đào' để thực hiện hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, mô hình đa cấp, đồng thời chuyển lợi nhuận từ hoạt động bất hợp pháp này thông qua tài sản ảo.

Điều này xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh tài sản của công chúng, làm gián đoạn trật tự kinh tế và tài chính thông thường. Theo đó, 7 hiệp hội tài chính Trung Quốc ban hành cảnh báo về rủi ro tiền số, trong đó nhắc đến Pi Network như "đồng tiền ảo vô giá trị".

7 hiệp hội Trung Quốc tuyên bố “gây sốc” về tiền ảo Pi (Ảnh: IT).

Không chỉ cảnh báo trên, cộng đồng tiền ảo còn đang quan tâm sự vụ một nhà đầu tư Mỹ đã khởi kiện các lãnh đạo Pi Network, cáo buộc dự án vận hành một kế hoạch gian lận kéo dài nhiều năm khiến ông thiệt hại hơn 2 triệu USD.

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại điểm danh mỗi ngày. Việt Nam cũng là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch.