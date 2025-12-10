Ai sẽ bị dừng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1/1/2026?

Năm 2026, quy định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp có sự điều chỉnh (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực. Từ đó, quy định về việc chuyển nơi hưởng, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng và hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ áp dụng theo Điều 41 Luật Việc làm năm 2025.

Cụ thể, Luật Việc làm năm 2025 cho phép người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian hưởng trợ cấp này.

Tuy nhiên, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Nếu người lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trên, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp và thời gian tạm dừng không được bảo lưu.

Người lao động sẽ được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định (nếu còn thời gian hưởng).

Thay đổi quan trọng nhất là tại Khoản 4 Điều 41, Luật Việc làm năm 2025 quy định 13 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp, nội dung này khác với quy định áp dụng trước ngày 1/1/2026.