Đại biểu TPHCM: Nhập từ khóa "nhà ở xã hội" chỉ thấy thông tin từ cò đất

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 10/12, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi cho Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm về vấn đề nhà ở xã hội. Trong đó, một số đại biểu bày tỏ sự quan tâm đến việc tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp, người yếu thế tiếp cận các dự án nhà ở xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú nêu thực trạng, khi tìm kiếm từ khóa "nhà ở xã hội", người dân sẽ thấy nhiều thông tin từ các mạng xã hội như TikTok, Facebook. Các thông tin này không đến từ các nguồn chính thống mà đến từ các cò đất.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm tại phiên chất vấn của HĐND thành phố (Ảnh: Q.Huy).

Đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM về trách nhiệm đối với đơn vị đầu mối trong triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là việc công khai thông tin về các dự án, hướng dẫn người dân đăng ký mua nhà ở xã hội, tránh bị các nguồn thông tin khác dẫn dắt.

“Những người mua nhà ở xã hội là những đối tượng yếu thế, cần chăm lo của các cấp chính quyền. Nếu không có thông tin đầy đủ thì thay vì trả đúng giá theo quy định, người dân phải mất thêm phí bất hợp lý cho cò đất, môi giới”, đại biểu nêu quan điểm.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, thời gian qua, địa phương đã thực hiện tốt công tác phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, TPHCM hoàn thành 12.799/13.040 căn nhà ở xã hội, đạt 98,2% kế hoạch năm. Cả giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 17.902/18.143 căn, đạt 98,7% kế hoạch.

TPHCM đang nỗ lực hoàn thành khoảng 32.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Đại biểu HĐND TPHCM đặt câu hỏi chất vấn tới các lãnh đạo sở (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Trần Quang Lâm, hiện nay, hệ thống thủ tục và thể chế liên quan đến phát triển nhà ở xã hội đã đầy đủ, với các quy định được tinh giản tối đa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư cũng như người dân. Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua, một số địa phương xuất hiện tình trạng người dân phải xếp hàng dài để đăng ký mua nhà ở xã hội. TPHCM cũng nhận diện sớm vấn đề phát sinh cò môi giới nhà ở xã hội mà đại biểu đề cập.

"Về công khai, minh bạch, chúng tôi đặc biệt chú trọng nguyên tắc ưu tiên người lao động có thu nhập thấp. Toàn bộ danh mục dự án nhà ở xã hội đều được công bố trên cổng thông tin của thành phố và của Sở Xây dựng. Khi có chủ đầu tư và sản phẩm hoàn thiện, thông tin tiếp tục được công bố lần thứ hai để người dân thuận tiện theo dõi", Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nói.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dự và chủ trì phiên chất vấn (Ảnh: Q.Huy).

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, với nhu cầu mua nhà ở xã hội rất lớn, nếu không có giải pháp phù hợp, địa phương sẽ xảy ra tình trạng người dân đổ dồn tới đăng ký, gây lộn xộn và tạo kẽ hở cho môi giới trục lợi. Vì vậy, sở đã làm việc với các đơn vị chức năng để xây dựng bộ tiêu chí đăng ký trực tuyến, bảo đảm người dân có thể đăng ký hoàn toàn trên hệ thống điện tử, không phải xếp hàng.

Đối với người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, thành phố đang rà soát quỹ đất, quỹ nhà tại từng khu vực để đưa vào kế hoạch đầu tư. Các dự án có thể bố trí một tỷ lệ nhất định cho công nhân tại chính khu vực đó, tùy từng dự án cụ thể.