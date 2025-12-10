Tổng thống Mỹ nói sẽ điện đàm với lãnh đạo Campuchia, Thái Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giơ cao văn bản trong lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10 (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở Pennsylvania vào ngày 9/12, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định nỗ lực kiến ​​tạo hòa bình toàn cầu. Ông tuyên bố “chấm dứt 8 cuộc xung đột” trong 10 tháng, đề cập đến các cuộc xung đột giữa Kosovo và Serbia, Pakistan và Ấn Độ, và Israel và Iran.

Tổng thống Trump thừa nhận các cuộc đụng độ đã bùng phát trở lại ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia. Nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ khả năng một lần nữa can thiệp để xoa dịu căng thẳng tại khu vực này.

"Tôi không muốn nói điều này, nhưng căng thẳng Campuchia - Thái Lan lại bùng phát. Ngày mai, tôi sẽ có một cuộc điện đàm”, ông Trump nói, ngụ ý cuộc trao đổi qua điện thoại với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia.

Giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á đã nổ ra vào cuối tuần qua dọc theo đường biên giới dài 800km. Hai bên đã đụng độ và Thái Lan triển khai máy bay chiến đấu F-16 sau khi nói rằng Campuchia đã bắn pháo vào khu vực dân sự.

Cuộc xung đột cho đến nay đã kéo dài sang ngày thứ 3 (10/12). Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán ở cả hai bên biên giới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/12 cho biết Washington lo ngại về cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động giao tranh, bảo vệ dân thường và cả hai bên quay trở lại các biện pháp giảm leo thang”, ông Rubio tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 26/10, các nhà lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia đã ký một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận được ký ngay sau khi ông Trump đến Kuala Lumpur để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Thỏa thuận mới mở rộng trên nền tảng lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 7, sau khi Tổng thống Trump điện đàm với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, hối thúc hai bên chấm dứt giao tranh.