Một tháng xử phạt hơn 15.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM

Ngày 12/11, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông tin về kết quả sau một tháng triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Theo PC08, trong thời gian từ 11/10 đến 11/11, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 15.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn, gồm 15.212 mô tô, 11 xe tải, 38 ô tô, 83 xe đầu kéo container và 430 phương tiện khác.

Trước đó, ngày 11/10, Phòng PC08 đã tổ chức lễ ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy trên toàn địa bàn thành phố.

Lực lượng CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn trong đợt ra quân cao điểm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đại diện Phòng PC08 cho biết, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, các vi phạm về nồng độ cồn và ma túy có xu hướng gia tăng, là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC08 triển khai kế hoạch ra quân, huy động lực lượng để kiểm soát và xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn và ma túy.

Trên các tuyến đường trung tâm và cửa ngõ thành phố, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị CSGT phát hiện và lập biên bản hành chính, đặc biệt vào các khung giờ tối và cuối tuần.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường đảm trách (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng chức năng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp lái xe sau khi sử dụng rượu, bia là biện pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân.

CSGT TPHCM khuyến cáo, người dân cần tuân thủ quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Những người đã sử dụng rượu, bia nên chọn các phương tiện di chuyển an toàn như taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người không uống rượu lái xe, đặc biệt trong dịp cuối năm khi mật độ phương tiện tăng cao.