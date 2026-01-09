Hòa Phát chiếm thị phần điện máy gia dụng trong nước nhờ chiến lược vững mạnh

Dù được xem là tân binh trong lĩnh vực điện máy gia dụng, Hòa Phát đã tạo dựng dấu ấn chỉ sau vài năm gia nhập thị trường.

Kế thừa nền tảng vững chắc về sản xuất, quản trị và chuỗi cung ứng của Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang điện máy gia dụng với danh mục đa dạng, từ máy lọc nước, máy làm mát không khí, bếp từ đến các thiết bị gia dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.

Cùng với định hướng phát triển rõ ràng và đầu tư bài bản, Hòa Phát không chỉ gia tăng độ phủ mà còn từng bước khẳng định vị thế ở một số phân khúc chủ lực, cho thấy hướng đi bền vững trong một thị trường đang không ngừng mở rộng.

Điện máy gia dụng Hòa Phát nhận giải thưởng Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng 2025 (Ảnh: BTC).

Đầu tư lớn vào tự chủ sản xuất

Điều khiến Hòa Phát bứt tốc nhanh ở mảng điện máy gia dụng chính là định hướng chiến lược khác biệt: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các phương án OEM sẵn có, Hòa Phát lựa chọn tự chủ sản xuất là nền tảng phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cho phép Hòa Phát chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng, công nghệ và lộ trình phát triển sản phẩm.

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi tập đoàn đầu tư 1.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất điện máy gia dụng quy mô 15ha tại Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Nhà máy đã được đầu tư đồng bộ các hạng mục sản xuất, nghiên cứu, dây chuyền công nghệ hiện đại cùng hệ thống kiểm soát chất lượng, giải pháp vận hành thân thiện với môi trường. Tính đến tháng 12/2025, cơ sở này đã vận hành nhiều dây chuyền chuyên sâu, đưa ra thị trường hơn 220 mẫu sản phẩm thuộc 5 nhóm hàng chủ lực.

Điện máy gia dụng Hòa Phát sở hữu đa dạng các dòng sản phẩm với mức giá tầm trung (Ảnh: Hòa Phát).

Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam - cho biết chiến lược tự chủ sản xuất giúp doanh nghiệp làm chủ các công đoạn quan trọng, từ đó kiểm soát chất lượng xuyên suốt quá trình, nhất là với linh kiện liên quan trực tiếp đến an toàn và độ bền. Tại nhà máy, sản phẩm được kiểm tra theo từng công đoạn và đánh giá 100% trước khi xuất xưởng, thay vì chỉ kiểm tra ngẫu nhiên.

Theo doanh nghiệp, nền tảng sản xuất chủ động cũng tạo điều kiện tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, duy trì mức giá hợp lý và nguồn cung ổn định; đồng thời hỗ trợ cải tiến thiết kế, nâng cấp tính năng và trải nghiệm sử dụng.

Với nhóm máy lọc nước, một mảng chủ lực của nhà máy đạt năng lực khoảng 400.000 sản phẩm/năm, chủ động sản xuất nhiều cấu phần như bảng mạch điều khiển, lõi lọc chức năng, bình áp, khung vỏ và chi tiết cơ khí.

Song song đó, Hòa Phát lựa chọn linh kiện then chốt từ các nhà cung cấp quốc tế như bộ điện phân Hàn Quốc, màng RO DuPont Filmtec (Mỹ) hay bơm Headon để đáp ứng yêu cầu công nghệ.

Định hướng sản phẩm đáp ứng mọi gia đình Việt

Bên cạnh đầu tư sản xuất quy mô lớn, ông Lê Tuấn Anh cho rằng thành quả của Hòa Phát ở mảng điện máy gia dụng đến từ định hướng sản phẩm hướng tới số đông, nhưng vẫn đa dạng và đủ tính năng.

“Định hướng chung của Hòa Phát là làm sản phẩm đủ bền, đủ tốt và giá dễ tiếp cận để hướng đến số đông, như với sản phẩm bếp từ đôi chỉ có 2 đến 3 triệu đồng là người dùng có thể sở hữu”, ông Tuấn Anh nói, đồng thời cho biết định hướng này cũng giúp tăng sản lượng để tối ưu chi phí sản xuất.

Nhóm bếp và thiết bị bếp là một trong các mảng trọng điểm, được đầu tư dây chuyền và kiểm soát chất lượng đồng bộ. Dây chuyền bếp từ đạt công suất 300.000 bếp đơn/năm, giúp Hòa Phát chủ động nguồn cung trong nước và tạo nền tảng mở rộng quy mô, hướng tới xuất khẩu.

Dòng sản phẩm bếp từ hoạt động mạnh mẽ, vận hành bền bỉ (Ảnh: Hòa Phát).

Trong nhóm sản phẩm công nghệ, Hòa Phát giới thiệu máy lọc nước Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 - mẫu máy được gọi tên tại hạng mục bình chọn “Máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất” trong Tech Awards 2025.

Máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 đạt giải máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất trong hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” (Ảnh: BTC).

Ở khía cạnh thị trường, ông Tuấn Anh cho biết sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng cũng tạo cơ hội thuận lợi cho các sản phẩm của Hòa Phát. Nhiều người tiêu dùng hiện nay thích công nghệ và mẫu mã, sẵn sàng thay đổi sản phẩm trong nhà nhanh hơn trước đây.