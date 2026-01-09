Ban giám khảo ở vòng sơ khảo Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025

Diễn ra từ ngày 14/10 và kết thúc nhận bài vào ngày 26/12, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 bước vào vòng sơ khảo từ ngày 26/12/2025 đến hết ngày 13/1/2025. Tại đây, ban giám khảo sẽ chấm và chọn ra 30 sáng kiến, giải pháp nổi bật nhất (mỗi chủ đề tối đa 10 bài thi) để vào vòng chung khảo.

Thành phần ban giám khảo năm nay gồm:

- Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an);

- Nhà báo Lê Bảo Trung - Trưởng ban Khoa học Công nghệ, báo Dân trí;

- Bà Hoàng Thị Như Quỳnh - Trưởng ban hành chính và Trách nhiệm xã hội, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam;

- Ông Mai Ngọc Túy - Phó Trưởng ban kĩ thuật dịch vụ, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam;

- TS. Đinh Viết Sang - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (BKAI), Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội;

- PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Mai Ngọc Túy, thành viên ban giám khảo đã đồng hành với cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam từ mùa giải đầu tiên, bày tỏ kỳ vọng: “Cuộc thi năm nay là sân chơi để cộng đồng phát huy khả năng sáng tạo với những giải pháp mang tính thực tế và khả thi cao, nhờ các chủ đề gần gũi, sát với thực trạng giao thông tại Việt Nam”.

Ông Mai Ngọc Túy (áo trắng) và TS Đinh Viết Sang (áo tím) là hai thành viên ban giám khảo của năm 2024 và 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Chúng tôi cũng hướng tới việc người trẻ từ 18 đến dưới 25 tuổi đóng góp vào giao thông của đất nước thông qua Cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam, phát huy ý thức trách nhiệm của công dân không dừng ở chấp hành pháp luật mà còn lên án các hành vi vi phạm, đóng góp ý kiến về tổ chức giao thông cũng như những bất cập trong hạ tầng giao thông", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật chờ đợi các bài thi chất lượng từ nhóm thí sinh 18-25 tuổi, cũng là đối tượng chính hướng tới của cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025 (Ảnh: Minh Nhật).

Theo đại diện ban tổ chức, cuộc thi năm nay đã thu hút gần 600 bài thi từ đông đảo tầng lớp cư dân, đặc biệt là nhóm sinh viên, học sinh - nhóm đối tượng mục tiêu của chủ đề Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2025.

Các bài thi hướng tới giải quyết các nút thắt của 3 chủ đề chính, là “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”, thể hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, như sáng kiến, giải pháp hay ý tưởng tuyên truyền giáo dục.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội - là một trong những giám khảo chuyên môn của cuộc thi năm nay (Ảnh: NVCC).

Các tác phẩm gửi về dự thi sẽ được ban giám khảo đánh giá kỹ, để tìm kiếm ra sáng kiến nổi bật nhất. Những năm trước, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam nhận được sự quan tâm và tham gia của các tác giả thuộc mọi lĩnh vực.

Nếu năm 2022, số lượng bài thi của chiến sĩ, cán bộ trong ngành giao thông chiếm ưu thế, năm 2023 nhận được sự tham gia của thầy cô giáo, học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu thì năm 2024 lại ghi nhận số lượng lớn bài thi từ nhóm sinh viên các trường đại học khoa học, công nghệ với các giải pháp thiết thực, đầu tư sản phẩm thực tế.