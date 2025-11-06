Nhận định thời điểm bão Kalmaegi mạnh nhất trên đất liền

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 12h ngày 6/11, bão Kalmaegi (bão số 13) mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng chiều tối đến đêm nay, tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Dự báo khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16, sức gió này hoàn toàn phá huỷ nhà cấp 4, nhà không kiên cố; khu vực phía Tây của các tỉnh trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

"Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11", lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Bên cạnh đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa dự báo có gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Lúc 12h, tâm bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 220km (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực phía Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý khu vực biển ven bờ Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk cần đề phòng có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 5-7m, cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình trên biển.

Tại tỉnh Đắk Lắk, dự báo từ chiều 6/11, vùng đất liền ven biển của khu vực đặc trưng xã, phường gồm Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân có gió mạnh cấp 5-6, sau tăng dần lên cấp 8-10, giật cấp 10 -13; sâu trong đất liền bao gồm các xã, phường từ M'Đrắk đến Ea Súp có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Tỉnh Gia Lai có 13 phường, xã cần đặc biệt lưu ý gồm Phù Mỹ, An Lương, Đề Gi, Bình Dương, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Bắc, Phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Hoài Nhơn Tây. Những khu vực này khả năng có gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16.

Tỉnh Quảng Ngãi có 7 phường, xã cần đặc biệt lưu ý gồm Sa Huỳnh, Khánh Cường, Đức Phổ, Đặng Thùy Trâm, Trà Câu, Nguyễn Nghiêm, Lâm Phong. Các khu vực này khả năng có gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Dự báo ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Dự báo mưa lớn tập trung chính từ chiều tối 6/11 đến trưa 7/11. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực trên có xu thế giảm.

Về lũ, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang lên lại và ở mức báo động 2, lũ trên sông Bồ dao động trên mức báo động 2, lũ trên sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1-2.

Dự báo tối 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi), sông Kôn (Gia Lai), sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3; các sông khác ở Trung Bộ ở mức báo động 1-2.