Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khóc nghẹn xin giảm án cho cấp dưới

Chiều 9/1, phiên xét xử 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ 93 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX nghỉ nghị án các bị cáo được nói lời sau cùng.

Những giọt nước mắt muộn màng

Trong gần 5 phút nói lời sau cùng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhiều lần bật khóc bày tỏ, suốt 40 năm công tác liên tục trong ngành y tế, bị cáo đã có những đóng góp nhất định và được Nhà nước ghi nhận.

Bị cáo trình bày những năm qua sức khỏe đã giảm sút rõ rệt nên chỉ mong sau những năm tháng vất vả vì công việc có thể được nghỉ ngơi, sống thanh thản những năm cuối đời.

Song vì những sai phạm trong quá khứ khiến bị cáo phải đối mặt với mức án dài.

Những ngày trong trại tạm giam đã giúp bị cáo ý thức rõ "có thành tích được Nhà nước ghi nhận còn có tội sẽ phải trả giá nên không dám oán thán".

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm mong rằng sai phạm của mình sẽ trở thành bài học để những người đang công tác trong ngành rút kinh nghiệm, tránh vấp phải những sai lầm tương tự và góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Trước bục khai báo, bị cáo ngậm ngùi gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, xin lỗi ngành y tế và người dân cả nước vì những sai phạm của mình đã làm suy giảm lòng tin của người dân đối với người làm công tác quản lý nhà nước.

Nhắc đến cấp dưới, bị cáo khóc nghẹn nói họ đều là những người được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng nhưng do nhất thời đã phạm tội lần đầu.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong được áp giải đến phiên tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

"Nhiều người đã cùng bị cáo không ngại gian khó, lăn lộn nhiều năm ở những điểm nguy hiểm nhất trong các đợt lũ lụt, Covid-19, chống dịch bệnh sau bão. Trong số đó có những người còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Những sai phạm trong quá khứ rồi không làm lại được, bị cáo xin lỗi tất cả các em, các cháu", ông Phong nghẹn ngào và kính mong HĐXX xem xét các yếu tố, hoàn cảnh phạm tội để có thể giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo từng là cấp dưới của mình.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù, về tội Nhận hối lộ.

Mỗi đồng tiền không chính đáng là một nhát dao cắt vào niềm tin người dân

Còn cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga phân trần, vào thời điểm này dù có nói gì cũng không thể bù đắp được những tổn thất mà mình đã gây ra.

"Khi nhìn lại hành trình của chính mình, bị cáo cảm thấy không có nỗi đau nào xót xa hơn, không chỉ từ những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, mà còn từ sự vụn vỡ của niềm tin.

Bị cáo đã tự tay đánh mất danh dự là thứ mất cả đời để xây dựng, cũng là điều quý giá nhất bị cáo muốn gìn giữ và để lại cho các con", bị cáo Việt Nga ngậm ngùi trình bày.

Nữ bị cáo cho biết, việc đứng tại tòa không chỉ với tư cách là bị cáo mà còn là người con, người mẹ, và là người từng gánh trên vai niềm tự hào lớn không chỉ cho bản thân mà cho con cái, gia đình và cả dòng tộc.

Do đó, những sai lầm của bị cáo đã ảnh hưởng đến gia đình, cơ quan, Bộ Y tế.

Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Ảnh: Phùng Nam).

"Nhìn những đồng nghiệp thân thiết, những người cũng có gia đình có tương lai phía trước nay phải đối mặt với lao lý, bị cáo cảm thấy vô cùng xót xa và ân hận", bà Nga nói.

Bằng tất cả những danh dự còn sót lại của mình, bị cáo Trần Việt Nga gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp.

Đồng thời bị cáo kính mong tòa xem xét khoan hồng cho các đồng nghiệp.

"Bị cáo hiểu rằng mỗi đồng tiền không chính đáng mình nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính", cựu Phó cục trưởng Trần Việt Nga bộc bạch và gửi lời xin lỗi tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì những sai phạm của bà đã gây khó khăn cho họ, khiến nhiều đơn vị phải chịu tổn thương như ngày hôm nay.

Bị cáo cũng xin lỗi gia đình, những người từng coi bà là niềm tự hào, nay phải gánh chịu áp lực tâm lý và sự tủi nhục mà theo bà là không gì có thể bù đắp.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Trần Việt Nga 12-13 năm tù.

Nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại đều bảy tỏ sự ăn năn hối hận, trình bày hoàn cảnh gia đình,... kính mong HĐXX tuyên phạt mức án để họ có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

HĐXX nghỉ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 14/1.