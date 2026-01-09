Gần 900 học sinh Côn Đảo tiếp cận kiến thức AI qua học liệu số

Hoạt động mở đầu cho chương trình đưa học liệu AI đến học sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, từng bước thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận tri thức và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên.

Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Côn Đảo, đại diện trường nhận bộ học liệu do FPT trao tặng (Ảnh: FPT).

Bộ học liệu được trao tặng thuộc chương trình đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo dành cho thanh thiếu niên, nằm trong khuôn khổ sáng kiến “AI Ready ASEAN” do Quỹ ASEAN triển khai tại 10 quốc gia Đông Nam Á với sự hỗ trợ của Google.org. Sáng kiến hướng tới mục tiêu trang bị cho người dân khu vực ASEAN những kiến thức và kỹ năng nền tảng về trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao năng lực thích ứng và khả năng tham gia vào nền kinh tế số.

Bộ học liệu gồm 12 video học tập, được FPT chuyển đổi từ nội dung đào tạo gốc sang hình thức video nhằm tăng tính trực quan và khả năng tiếp cận.

Thông qua các học liệu này, học sinh được trang bị kiến thức nền tảng về AI, bao gồm nhận thức đúng về trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng AI trong học tập, định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, cùng kỹ năng sử dụng AI một cách có trách nhiệm, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và pháp lý.

Đại diện FPT trao học liệu cho học sinh tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: FPT).

Để triển khai hoạt động video hóa học liệu, FPT phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), đối tác địa phương tham gia triển khai sáng kiến AI Ready ASEAN tại Việt Nam. Việc chuyển đổi học liệu sang hình thức video được đánh giá là phù hợp với điều kiện học tập của học sinh tại các khu vực còn hạn chế về hạ tầng và nguồn lực giáo dục, góp phần tăng tính chủ động trong học tập và khả năng tiếp cận tri thức mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Phi Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Đặc khu Côn Đảo cho biết, việc đưa học liệu AI được video hóa đến với học sinh Côn Đảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý trong giáo dục, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức mới, từng bước hình thành kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Ông Đỗ Phi Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Đặc khu Côn Đảo phát biểu tại sự kiện (Ảnh: FPT).

Là một trong những học sinh được tiếp cận học liệu, em Hà Phương, học sinh lớp 8E, Trường THCS Lê Hồng Phong, chia sẻ rằng việc học tập thông qua các video học liệu giúp em dễ hiểu hơn về AI, đồng thời tạo thêm động lực tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Bên cạnh hoạt động trao tặng học liệu, học sinh hai trường phổ thông trên địa bàn Côn Đảo còn được giới thiệu, làm quen với một số khái niệm công nghệ cơ bản, qua đó từng bước hình thành tư duy số và nâng cao nhận thức về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong học tập và đời sống. Nội dung được thiết kế phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông, góp phần khơi dậy hứng thú học tập và khả năng tự học trong môi trường số.

Hoạt động được tổ chức đúng dịp Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam (9/1), qua đó lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên bằng tri thức của thế hệ trẻ, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập.

Học sinh đặc khu Côn Đảo tiếp cận những khái niệm công nghệ cơ bản (Ảnh: FPT).

Hoạt động tại Côn Đảo nằm trong khuôn khổ dự án trách nhiệm xã hội “Xuân khai trí - Mở tương lai” do FPT triển khai, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục thông qua việc chuyển đổi và lan tỏa các học liệu công nghệ phù hợp với điều kiện học tập của học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Theo kế hoạch, Côn Đảo là điểm khởi đầu cho chương trình trao tặng học liệu AI của FPT trong năm 2026, trước khi được triển khai tại nhiều địa phương khác trên cả nước.

Học sinh Côn Đảo hào hứng khi được chia sẻ về kiến thức công nghệ và nhận bộ học liệu từ FPT trao tặng (Ảnh: FPT).

Thông qua hoạt động video hóa và trao tặng học liệu AI, chương trình góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực số, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền, đặc biệt tại khu vực hải đảo, biên giới và vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động này đồng thời phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó từng bước xây dựng lực lượng công dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.