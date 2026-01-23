Bạn bè quốc tế và kiều bào gửi gần 900 thư, điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong 5 ngày (19-23/1) với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đã thành công tốt đẹp. Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Thư điện mừng của chính đảng của các nước

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội XIV của Đảng nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Như vậy, Đại hội đã nhận được tổng số 898 thư, điện mừng, thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thư, điện mừng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chiều 22/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: Nhân Dân).

Trong đó, 8 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương gồm: Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia, Đảng Công lý Nhân dân Malaysia, Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, Đảng Dân chủ Thái Lan, Đảng Đại hội Tái thiết TimorLeste, Đảng Dân chủ Turmenistan, Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Đảng Mặt trận Nhân dân SriLanka.

18 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm: Đảng Armenia thịnh vượng, Đảng Cộng sản Ireland, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Toàn Áo, Đảng Cộng sản Áo tại bang Steiermark, Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria, Đảng Cánh tả Đức, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng Liên minh Tiến bộ Syriza (Hy Lạp), Đảng Cộng sản Italia, Đảng Dân chủ Italia, Đảng Tái lập Cộng sản Italia, Đảng Cộng sản Luxembourg, Đảng Nước Nga Công bằng, Đảng Xã hội Pháp, Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Cyprus (AKEL), Đảng Liên minh nhân dân Galicia (Tây Ban Nha), Đảng Lao động Thụy Sĩ (Thụy Sĩ).

21 điện mừng từ các nước châu Mỹ, gồm: Đảng Tổ quốc của những cộng đồng - Phong trào Evita (Argentina), Đảng Dân chủ lao động Brazil, Đảng Cộng sản Canada, Đảng Xã hội Chile, Đảng Comunes (Colombia), Đảng Cộng sản Colombia, Đảng Tổ quốc của tất cả các đảng Dominicana, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti (El Salvador), Đảng Cộng sản Ecuador, Đảng Chúng ta là tổ quốc Ecuador.

Đảng Cộng sản Ecuadorian (Ecuador), Liên minh Cách mạng toàn quốc Guatemala, Đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia Morena (Mexico), Đảng Cách mạng Thể chế (Mexico), Đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Mỹ (Mỹ), Đảng Cộng sản Paraguay, Đảng Cộng sản Peru, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandinista Nicaragoa, Đảng Phong trào vì Công bằng xã hội (Trinidad and Tobago), Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay, Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela gửi điện mừng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội (Ảnh: Tiến Tuấn).

11 điện mừng từ các nước Trung Đông - châu Phi, gồm: Đảng Tương lai quốc gia Ai Cập, Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Các lực lượng Bảo vệ Dân chủ (Burundi), Đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Ghana, Đảng Liên minh Hồi giáo Motalefeh (Iran), Đảng Cộng sản Lebanon, Đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa các Lực lượng bình dân Morocco, Đảng Công lý Phát triển Morocco, Đảng Cộng sản Nam Phi, Tổ chức Giải phóng Palestine, Đảng Cộng sản Sudan.

11 điện mừng từ các tổ chức quốc tế và khu vực: Liên đoàn Chữ thập đỏ - Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Hội đồng Hòa bình Thế giới (WPC), Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO).

62 điện mừng từ các cá nhân, trong đó có Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cùng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bộ ngành các nước và các đại sứ, Thượng nghị sĩ, Lãnh sự danh dự Việt Nam, nhân sĩ hữu nghị các nước...

Bên cạnh đó, Đại hội XIV còn nhận được 120 điện mừng từ các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài; 88 điện mừng từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Chúc mừng thành tựu to lớn của Việt Nam

Các thông điệp thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm, chúc mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Điện mừng của Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) có đoạn viết:

Đảng Hành động Nhân dân Singapore đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được thời gian qua, phản ánh tầm nhìn và bản lĩnh kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như của nhân dân Việt Nam; trân trọng quan hệ hữu nghị bền chặt, lâu dài giữa hai Đảng, hai nước; mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, thông qua việc thiết lập Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore, nhằm tạo nền tảng thúc đẩy trao đổi cấp cao, cũng như tăng cường thảo luận về quản trị, hành chính công và chuyển đổi.

Đảng Công lý Nhân dân (PKR) Malaysia và Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) gửi thư chúc mừng tới Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng PKR đánh giá Đại hội XIV là cột mốc quan trọng trong đời sống chính trị Việt Nam, tin tưởng kết quả Đại hội sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng và vai trò quốc tế của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng UMNO chúc mừng thành công của Đại hội và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai đảng trong thời gian tới.

Điện mừng của Đảng Dân chủ Thái Lan có đoạn viết: "Đảng Dân chủ Thái Lan chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc nhân dân Việt Nam thịnh vượng và hạnh phúc; mong muốn quan hệ Thái Lan - Việt Nam và hợp tác ASEAN tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới, trong bối cảnh hai nước cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ bế mạc chiều 23/1 (Ảnh: TTXVN).

Điện mừng của Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia có đoạn: "Thế giới đã chứng kiến ​​Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt và chỉ đạo nhân dân Việt Nam trong suốt dòng chảy lịch sử đến sự phát triển hiện đại của Việt Nam ngày nay.

Không thể phủ nhận rằng, dưới sự lãnh đạo kiên định của Đảng, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nổi bật trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng quốc gia, xã hội hài hòa, ổn định và hạnh phúc của người dân, thành tựu này là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn và sự cống hiến của Đảng cho công cuộc phục vụ nhân dân".

Việt Nam là tấm gương quan trọng đối với tất cả các lực lượng tiến bộ

Điện mừng của Đảng nước Nga Công bằng có đoạn viết như sau: Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò hết sức to lớn trong xây dựng một xã hội phát triển và công bằng, vì lợi ích dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa..., phát triển sản xuất, củng cố quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân được.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ mãi ổn định, thành công và thịnh vượng. Quan hệ Nga - Việt Nam sẽ có thêm xung lực để phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Quan hệ hợp tác giữa Đảng nước Nga Công bằng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở đối thoại tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

"Trong mọi giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên phát triển đi lên, được khởi đầu bằng Đại hội thành công này.

Việt Nam tiếp tục là tấm gương quan trọng đối với tất cả các lực lượng tiến bộ và các đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh vì cách mạng thế giới và trong việc chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau", điện mừng của Đảng Lao động Thụy Sỹ.

Điện mừng của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) viết: "Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng thông qua việc tổ chức Đại hội XIV, sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, Việt Nam tiếp tục khẳng định mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam đang vững bước hướng tới tương lai và kiến tạo kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc; là một chủ thể quan trọng trong việc hình thành một thế giới đa cực, đa trung tâm, vì hòa bình, độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc".