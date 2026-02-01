Tuổi trẻ Chính phủ đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động đoàn

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đoàn Thanh niên Chính phủ (Ảnh: P.V.).

Chiều 30/1, tại trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời trao các giải thưởng, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, cho biết, công tác đoàn và phong trào thanh niên Chính phủ được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và đạt nhiều kết quả quan trọng, có chiều sâu, 11/14 chỉ tiêu công tác năm đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo; nhiều cơ sở đoàn chủ động ứng dụng nền tảng số, đổi mới phương thức truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Năm 2025, công tác đoàn và phong trào thanh niên Chính phủ được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng (Ảnh: P.V.).

Toàn Đoàn Thanh niên Chính phủ đã thực hiện 4.546 công trình thanh niên; hỗ trợ xây dựng 371 căn nhà tình nghĩa, 4 cầu dân sinh, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, huy động tổng nguồn lực hơn 106 tỷ đồng.

Hơn 5.700 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất và áp dụng; hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu, chăm lo thanh thiếu nhi và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm (Ảnh: P.V.).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Chính phủ.

"Tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của Đoàn Thanh niên Chính phủ trong thời gian qua. Dù mới được thành lập song Đoàn Thanh niên Chính phủ đã chủ động, sáng tạo, nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt được những kết quả khá toàn diện và ấn tượng", Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nói.

Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Lê Thị Thuỷ ghi nhận các kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Chính phủ (Ảnh: P.V.).

Năm 2026, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Đoàn Thanh niên Chính phủ xác định đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò tuổi trẻ sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; đồng thời trao Giải thưởng “Đổi mới sáng tạo” trong công chức, viên chức, người lao động trẻ Chính phủ năm 2025 và các giải của Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông với Chủ đề “Thanh niên Chính phủ với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2025.

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ) đạt giải Nhất giải thưởng “Đổi mới sáng tạo” trong công chức, viên chức, người lao động trẻ Chính phủ năm 2025 (Ảnh: P.V.).

Giải Nhất cuộc thi được trao cho tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh (Đoàn Bộ Nội vụ) với tác phẩm “Tỉnh táo nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nhà nước hiện nay, vai trò của Bộ Nội vụ trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy”.