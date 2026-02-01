Xe rác vừa chạy vừa xả nước thải bốc mùi cả con đường ở TPHCM

Ngày 1/2, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp cùng Công an phường Phú An xác minh một tài xế lái xe chở rác có hành vi xả nước thải ra môi trường.

Xe rác vừa chạy vừa xả nước thải ra đường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một tài xế lái xe chở rác vừa chạy trên đường vừa xả nước thải ra bên ngoài. Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 6h19 phút ngày 31/1 trên đường DX 85, phường Phú An (trước đây là phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Người dân ở đây cho hay, sáng 31/1, họ thức dậy và ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Người dân ra đường kiểm tra và nhìn thấy một vệt nước thải kéo dài hàng trăm mét trên đường DX 85.

Một số người đi xe máy trên tuyến đường này cũng loạng choạng, suýt té ngã do mặt đường trơn trượt.

UBND phường Phú An cho biết, ngay khi nhận phản ánh của người dân, lãnh đạo phường đã chỉ đạo các phòng chức năng nhanh chóng xử lý, huy động xe bồn đến xịt rửa toàn bộ tuyến đường.