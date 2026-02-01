Nói dối có quốc tịch Mỹ, lừa tiền của một phụ nữ ở Hải Phòng

Công an Hải Phòng cho biết, mới đây Công an phường Chu Văn An, TP Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.T. (trú ở phường Trần Nhân Tông) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo trình báo, một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Long” làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của chị T.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Chu Văn An phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ. Qua đó xác định đối tượng là Nguyễn Văn Hoàng Long (SN 2001, trú tại TP Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Long khai từ năm 2024 đã tham gia các nhóm “hẹn hò” trên mạng xã hội để làm quen với phụ nữ. Đối tượng tự giới thiệu bản thân có quốc tịch Mỹ, có mối quan hệ với Đại sứ quán Mỹ nhằm tạo lòng tin.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 12/2025, Long nhiều lần lừa bị hại chuyển tiền qua ví điện tử với tổng số tiền trên 53 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng còn mượn một xe mô tô của bị hại mang đi bán và tiếp tục chiếm đoạt tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 61,8 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.