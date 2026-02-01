Nam thanh niên bị chém tử vong trước nhà ở Tây Ninh

Ngày 1/2, Công an xã Ninh Điền đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ một nam thanh niên bị chém tử vong tại khu vực gần cầu Bến Sỏi.

Khoảnh khắc nam thanh niên xô xát với đối phương (áo trắng) cầm mã tấu và bị chém tử vong (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 31/1, 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến một căn nhà tại khu vực gần cầu Bến Sỏi. Lúc này, một người trong nhóm cầm theo mã tấu, tìm một người bên trong căn nhà.

Sau đó, một nam thanh niên từ trong nhà bước ra đường nói chuyện rồi xảy ra xô xát với một người trong nhóm. Trong lúc ẩu đả, nam thanh niên bị đối phương dùng mã tấu chém bị thương nặng và tử vong sau đó.

Công an xã Ninh Điền cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều thông tin cho rằng hai người liên quan là cậu - cháu là không chính xác. Hai người này chỉ quen biết nhau, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra.