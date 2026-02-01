Học sinh lớp 9 điều khiển xe máy tự gây tai nạn, 3 người thương vong

Ngày 1/2, UBND phường Hương An, thành phố Huế, thông tin các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 1 người bị thương được đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 1h53 cùng ngày, trước số nhà 80 đường Lý Thái Tổ thuộc địa bàn phường Hương An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong (Ảnh: Đội xe 0 đồng Huế).

Thời điểm trên, xe máy mang biển số 75F1-964.xx do một học sinh lớp 9 điều khiển, chở theo 2 người gồm H.T.K. (SN 2009) và Đ.S. (SN 2007), cùng trú tại thành phố Huế. Khi đến trước số nhà 80 đường Lý Thái Tổ, người điều khiển xe máy tự gây tai nạn.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe và H.T.K. tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân.