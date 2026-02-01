Hai khu "đất vàng" ở trung tâm TPHCM sắp thành công viên dịp Tết Nguyên đán

TPHCM đang gấp rút chuyển đổi 9 khu "đất vàng" tại trung tâm thành phố thành các công viên, vườn hoa tạm thời để phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Động thái này không chỉ nhằm chỉnh trang đô thị mà còn bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng đang thiếu hụt.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội mới đây, ông Nguyễn Công Hoan, Phó Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM, thông báo 2 trong số 9 khu "đất vàng" đã hoàn tất cải tạo và sẵn sàng đón người dân. Đó là khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn). Các khu còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/2 theo chỉ đạo của thành phố.

Bảy khu đất còn lại bao gồm: số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn); khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC); khu đất số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn); số 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax, phường Sài Gòn); số 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh); số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh); và khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (khu vực tòa nhà SJC, phường Bến Thành), công nhân đang hối hả tháo dỡ các hạng mục cũ, đồng thời lát nền gạch mới và chỉnh trang cảnh quan để kịp thời phục vụ người dân tham quan, vui chơi dịp Tết.

Máy móc và vật tư được tập kết đầy đủ, công nhân làm việc liên tục trên công trường.

Một số khu vực đã hoàn thiện phần lát nền, bố trí lối đi bộ và mảng xanh, dần hình thành không gian công cộng xanh mát giữa lòng trung tâm thành phố.

Tương tự, khu đất số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn) cũng đang được khẩn trương thi công nhiều hạng mục, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho khu đất vốn bị bỏ trống trong thời gian dài.

Nhiều người dân và du khách đã dừng lại quan sát quá trình thi công. Chị Giang (phường Sài Gòn) bày tỏ: "Nếu làm công viên thì người dân có chỗ đi bộ, thư giãn, chứ để hoang phí như trước thì tiếc lắm".

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các khu đất được lựa chọn đều nằm ở vị trí đắc địa, có diện tích lớn, phù hợp để tổ chức không gian công cộng tạm thời như trưng bày hoa Tết, khu dạo bộ, tập thể dục và các hoạt động cộng đồng.

Việc khai thác tạm thời các khu "đất vàng" này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân, đồng thời hạn chế tình trạng bỏ trống kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai tại khu vực trung tâm thành phố.