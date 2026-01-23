Tổng Bí thư: Đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng

Chiều 23/1, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng, tín nhiệm mà Đại hội đã dành cho các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước nhân dân.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của cách mạng, của nhân dân.

Trước toàn thể Đại hội, Ban chấp hành Trung ương khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trước hết, giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Người đứng đầu của Đảng khẳng định, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân, phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt, phải bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng đại biểu Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục kiên trì xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống phô trương hình thức.

Đại hội ra mắt 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân, trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc, đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm.

Đặc biệt, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Theo Tổng Bí thư, các đại biểu đã cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, củng cố đoàn kết, hun đắp niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử tiếp tục quan tâm, góp ý thẳng thắn, xây dựng, tiếp tục truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận, tiếp tục chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư nhìn nhận, chặng đường phía trước có nhiều việc lớn, đòi hỏi quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, nỗ lực không ngừng.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn đại biểu Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm.

Cảm ơn các đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã luôn hướng về Đại hội dành cho Đảng tình cảm và sự ủng hộ, lời cảm ơn của Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Trước Đảng, trước nhân dân, trước các đại biểu dự Đại hội, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân, của các đại biểu Đại hội đã dành cho chúng tôi.

Quyết tâm lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.