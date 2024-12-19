Không khí lạnh lan rộng, miền Bắc có nơi dưới 8 độ C

Tối 31/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm 2-4 độ C.

Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Đông Bắc Bộ những ngày tới trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội những ngày tới có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 1/2 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Miền Bắc những ngày tới trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 1/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.