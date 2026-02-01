Công an Hải Phòng bắt được 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Qua công tác nắm tình hình, Đội 2 và Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phát hiện nhiều đối tượng truy nã sử dụng thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt. Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, dùng giấy tờ giả và móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã lâu năm Nguyễn Phú Nghiệm đã bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng về truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập các chuyên án, xây dựng kế hoạch truy bắt và vận động đầu thú.

Trong thời gian ngắn, Đội 2 và Đội 5 phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ 6 đối tượng có quyết định truy nã. Nhiều đối tượng từng lẩn trốn qua biên giới, có trường hợp trốn truy nã trên 30 năm.

Các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Văn Thắng (SN 2003, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) về tội Cố ý gây thương tích; Mạc Văn Huy (SN 2004) và Vũ Văn Linh (SN 2001), cùng trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng, về tội Cướp tài sản.

Ngoài ra, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Gỏi (SN 2004, trú tại xã Trần Phú, TP Hải Phòng) về tội Gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1974, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội Đánh bạc.

Đáng chú ý, ngày 30/1, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá thành công chuyên án truy bắt Nguyễn Phú Nghiệm (SN 1972, trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng). Đối tượng bị truy nã về các tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi gây án, Nguyễn Phú Nghiệm cùng đồng bọn bỏ trốn vào các tỉnh Tây Nguyên, liên tục thay đổi nơi ở và họ tên để đối phó cơ quan công an. Khi bị bắt giữ, đối tượng đã lẩn trốn hơn 34 năm.