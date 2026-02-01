Nhân viên ở Mỹ dành cả buổi sáng để giành, giữ chỗ ngồi ở văn phòng

Trào lưu quay lại văn phòng

Tại các tập đoàn lớn ở Mỹ như Amazon, JPMorgan Chase, Meta hay AT&T, nhiều lao động phản ánh chuyện phải đi làm sớm để… giữ chỗ ngồi hoặc chấp nhận làm việc tạm bợ trong phòng họp, khu sinh hoạt chung, thậm chí quay về nhà vì không tìm được bàn làm việc.

Nhân viên văn phòng tại Mỹ (Ảnh: Lanastock/ Istock/ Getty Images).

Một nhân viên Amazon cho hay dù công ty yêu cầu người lao động có mặt tại văn phòng ít nhất ba ngày mỗi tuần nhưng nhiều hôm đến nơi lại không còn chỗ ngồi.

Một số nhân viên khác cho biết buộc phải đi làm từ rất sớm để... giữ chỗ, khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Cuộc cạnh tranh chỗ ngồi ở văn phòng cũng làm phát sinh thêm áp lực không cần thiết.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại tập đoàn JPMorgan Chase, nơi hàng nghìn lao động được yêu cầu điểm danh tại văn phòng nhiều ngày mỗi tuần.

Nhiều người phản ánh phải làm việc ở khu vực chung, phòng họp hoặc thậm chí ngồi trên ghế sofa vì không còn bàn trống.

“Sau giai đoạn làm việc trực tuyến, thời gian qua chúng tôi quay lại văn phòng để tăng hiệu quả và tương tác, nhưng cuối cùng lại phải làm việc trong không gian tạm bợ, ồn ào”, một nhân viên than.

Tại Meta, công ty mẹ của Instagram, nhân viên cũng kể về những khó khăn trong việc tìm bàn làm việc, phòng họp và không gian yên tĩnh để họp trực tuyến.

Một số người nói rằng dù đến văn phòng rồi vẫn không thể ngồi gần nhóm của mình, khiến việc giao tiếp, phối hợp công việc không thực hiện được, trái với mục tiêu ban đầu của chính sách quay lại văn phòng.

Tập đoàn AT&T thậm chí thừa nhận với nhân viên rằng sẽ không có đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người, dù quản lý yêu cầu nhân viên lên văn phòng năm ngày mỗi tuần.

Điều này đồng nghĩa với việc người lao động phải chia sẻ bàn làm việc hoặc tự xoay xở tìm chỗ trống mỗi ngày.

Nhiều người nói về cảm giác bị xem nhẹ khi điều kiện làm việc cơ bản không được đảm bảo.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là trong vài năm qua, nhiều doanh nghiệp đã thu hẹp diện tích văn phòng do xu hướng làm việc từ xa và kết hợp trực tuyến - trực tiếp. Khi lực lượng lao động bắt đầu quay trở lại, số bàn làm việc hiện có không còn tương xứng với số người.

Nhiều công ty áp dụng mô hình “bàn làm việc linh hoạt”, tức không còn bàn cố định cho từng cá nhân, ai đến trước thì chọn chỗ trước.

Mô hình này được cho là giúp tiết kiệm chi phí và phù hợp với cách làm việc linh hoạt nhưng trên thực tế lại trở thành nguồn cơn gây bức xúc.

Luân phiên đến công sở

Trước phản ứng ngày càng gay gắt từ người lao động, một số doanh nghiệp đã bắt đầu tìm cách điều chỉnh.

Nhiều nơi triển khai hệ thống đặt chỗ trước qua ứng dụng, cho phép nhân viên đăng ký bàn làm việc hoặc phòng họp trước khi đến văn phòng.

Một số công ty khác thiết kế lại không gian, bổ sung bàn làm việc linh hoạt, mở rộng khu vực làm việc chung và tận dụng các góc ít sử dụng để bố trí chỗ ngồi tạm thời.

Một số doanh nghiệp cũng đang cân nhắc điều chỉnh chính sách, cho phép linh hoạt hơn về số ngày làm việc trực tiếp hoặc khuyến khích các nhóm luân phiên đến văn phòng để giảm tải.

Tuy nhiên, các giải pháp này chủ yếu mang tính tình thế. Theo các chuyên gia bất động sản thương mại, việc mở rộng diện tích văn phòng không dễ thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn ưu tiên cắt giảm chi phí thuê mặt bằng sau đại dịch Covid-19.

Một số lãnh đạo vẫn giữ quan điểm ủng hộ mô hình “bàn làm việc linh hoạt” phù hợp với môi trường làm việc hiện đại, khi không phải tất cả nhân viên đều có mặt cùng lúc.

Các chuyên gia nhân sự nhận định nếu không có sự đồng bộ giữa chính sách quay lại văn phòng và hạ tầng thực tế, những nỗ lực thúc đẩy làm việc trực tiếp có thể phản tác dụng.

Thay vì tăng cường hợp tác và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tình trạng thiếu chỗ ngồi lại làm gia tăng căng thẳng, giảm mức độ hài lòng và khiến nhân viên đặt câu hỏi về năng lực quản trị của lãnh đạo.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng này phản ánh sự thiếu chuẩn bị trong quá trình chuyển từ mô hình làm việc từ xa sang làm việc trực tiếp.

“Không thể chỉ ban hành lệnh quay lại văn phòng mà không đầu tư tương xứng vào hạ tầng”, một chuyên gia nhân sự nhận định.

Nếu không được giải quyết sớm, vấn đề thiếu chỗ ngồi có thể làm xói mòn niềm tin của người lao động, gia tăng tỷ lệ nghỉ việc và khiến doanh nghiệp gặp khó trong cạnh tranh nhân tài.