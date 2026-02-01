Công an gõ cửa từng nhà truy tìm manh mối vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Sau khi Công an tỉnh Gia Lai phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc cướp ngân hàng, lực lượng chức năng các xã, phường đã tổ chức rà soát tại các khu dân cư, nhà trọ, điểm nghi vấn. Công an cũng làm việc với người dân nhằm thu thập dữ liệu, hình ảnh và các manh mối phục vụ điều tra.

Lực lượng an ninh cơ sở cùng tổ trưởng các tổ dân phố đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh, nhà trọ để phát thư kêu gọi, vận động người dân cung cấp bất cứ thông tin, hình ảnh nào liên quan đến các đối tượng khả nghi.

Lực lượng chức năng đến từng hộ dân kêu gọi việc tố giác các thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Công an xã Chư Prông).

Ông N.V.H. (trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) cho biết sau khi nghe thông tin vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn, người dân cũng hoang mang, bức xúc trước hành vi táo tợn của các đối tượng.

“Người dân mong lực lượng chức năng sớm bắt giữ các nghi phạm để trả lại sự bình yên cho khu dân cư, nhất là trong thời điểm cận Tết”, ông H. nói.

Theo ông H., cán bộ công an phường đã đến tận nhà phát giấy đề nghị cung cấp thông tin và hướng dẫn người dân khi phát hiện đối tượng khả nghi cần báo ngay cho số điện thoại 113 Công an tỉnh Gia Lai; số 0269.3748.972 của Công an phường Hội Phú hoặc ông Phạm Thanh Bình, Trưởng Công an phường Hội Phú, theo số 0964.679.679.

Công an các xã, phường ở Gia Lai phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Công an xã Chư Prông).

Công an tỉnh Gia Lai thông tin, 2 đối tượng cướp ngân hàng có đặc điểm nhận dạng, mặc trang phục, đội mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab; sử dụng xe máy Exciter màu vàng - đen, biển số 77G1-313.12. Lúc tẩu thoát, 2 tên cướp mang theo balô màu xanh.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân sinh sống, làm việc tại Khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng (Gia Lai) nói riêng và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh nói chung chủ động, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng, tang vật, phương tiện có biểu hiện nghi vấn cho cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân tuyệt đối không bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật. Công an sẽ khen thưởng khi người dân cung cấp các thông tin có giá trị về vụ cướp ngân hàng.

Hai đối tượng cướp ngân hàng trên đường chạy trốn (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện của 2 tên cướp ngân hàng, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây để ngụy trang.