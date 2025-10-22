Vụ bê tông, kính "từ trên trời rơi xuống": Một người chết, công an vào cuộc

Liên quan vụ bê tông, tấm kính "từ trên trời" rơi trúng 2 người ở Hà Nội, trưa 22/10, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã vào cuộc điều tra.

Căn nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo vị đại diện, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhận tin báo về sự cố tai nạn lao động lúc 9h30 cùng ngày, tại công trình số 121 Tôn Đức Thắng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc khiến anh M.Đ.G. (41 tuổi, ở Thanh Hóa) tử vong, chị Đ.T.Q. (35 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội) bị thương.

Công an phường đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.