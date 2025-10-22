Người dân có thể nộp ảnh sổ đỏ photocopy trên ứng dụng VNeID

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 22/10, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết cơ quan này đang phối hợp với C06 - Bộ Công an xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID nhằm giúp người dân nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn liền với đất (sổ đỏ) photocopy phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai.

Ông Mai Văn Phấn (Ảnh: Thế Kha).

“Dự kiến 2-3 ngày nữa việc này hoàn thành để bắt đầu chạy thử nghiệm, cho phép người dân nộp ảnh sổ đỏ photocopy trên ứng dụng VNeID", ông Phấn nói và cho biết việc này nhằm khắc phục tình trạng người dân phải nộp sổ đỏ, thẻ căn cước photocopy cho tổ dân phố đang gây ồn ào dư luận.

Khi tính năng đó sẵn sàng, theo ông Phấn, người dân có quyền lựa chọn nộp bản sổ đỏ photocopy cho tổ dân phố hoặc nộp ảnh chụp trên ứng dụng VNeID.

Lý giải việc người dân phải nộp sổ đỏ photocopy cho tổ dân phố, ông Phấn nhấn mạnh công tác quản lý đất đai đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau. Ở mỗi thời lại có cách quản lý, chỉnh lý, lưu giữ thông tin khác nhau.

Trong khi đó, cơ quan nhà nước lại chỉ nắm được tên của chủ sử dụng đất, còn nhiều thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước, địa chỉ cư trú,… đã thay đổi nhiều qua thời gian.

Tổ dân phố thu thập thông tin về sổ đỏ, căn cước photocopy để chuyển tới các chi nhánh, văn phòng đăng ký đất đai nhằm đối chiếu với cơ sở dữ liệu đất đai sẵn có. Từ đó tiếp tục xác nhận, chỉnh lý, đính chính, ghi chú thông tin chính xác nhất về đất đai.

Các bản sổ đỏ photocopy sau khi được đối chiếu thông tin sẽ được cơ quan chức năng lưu giữ phục vụ công tác quản lý và bảo mật theo quy định, tránh chuyện lộ lọt.

Mẫu sổ đỏ hiện nay (Ảnh: Bộ NN-MT).

Thống kê đến ngày 15/10 cho thấy, hơn 18 triệu thửa đất đã phân loại được đồng bộ lên hệ thống, trong đó 9,6 triệu thửa đất đảm bảo cấu trúc chuẩn để đồng bộ với trung tâm dữ liệu quốc gia. Đến nay, gần 55,7 triệu thửa đất đã được tạo lập mã định danh.

Chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.